Глава Минтранса Карелии подтвердил, что ж/д маршрут через районы Приладожья сохранится навсегда

Железнодорожный маршрут Лодейное Поле — Сортавала, который открылся минувшим летом, будет работать круглый год.

Об этом сообщил министр транспорта Карелии Сергей Щебекин на совещании, посвященном социально-экономическому развитию Питкярантского района.

На маршруте работают рельсовые автобусы «Орлан», которые делают остановки в населенных пунктах Олонецкого, Питкярантского и Сортавальского районов.

По словам Щебекина, правительство Карелии субсидирует эти рейсы.

«Средства заложены в бюджет на следующий год. Поэтому нам можно только констатировать, что маршрут будет действовать в таком же расписании и в 2022 году», — сказал Щебекин.

Глава Карелии Артур Парфенчиков считает, что в перспективе правительство сможет перестать субсидировать этот маршрут так как он пользует популярностью и приносит прибыль АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания».

«Надо экономику посчитать. Тут столько туристов они перевезут за сезон летом, что, наверное, можно, и зиму поработать. Тем более, в следующем году должен пойти новый поезд — большой, удобный и комфортный», — сказал губернатор.