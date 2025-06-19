Глава Минтруда России назвал МРОТ в 2026 году

В следующем году минимальный размер оплаты труда будет выше 27 тысяч рублей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минтруда Антона Котякова.

«С учетом сложившейся динамики уровня оплаты труда видим, что в 2026 году МРОТ превысит 27 тысяч рублей», — сказал собеседник агентства на ПМЭФ.

Как уточнил Котяков, повышение затронет около 4,6 миллиона человек. Сейчас идёт подготовка проектных документов. Величину МРОТ зафиксируют при подготовке закона о бюджете.