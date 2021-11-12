Глава Минздрава Карелии: «Летальные исходы от штамма Омикрон ещё не зафиксированы»

Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков рассказал о версиях ученых, размышляющих о штамме Омикрон.

Михаил Охлопков заявил в соцсети, что про штамм Омикрон в настоящее время очень мало информации, при этом ученые выдвигают различные мнения.

«Есть разные мнения, среди учёных идёт дискуссия. Некоторые из них считают, что Омикрон может оказаться спасением для человечества. Той самой разновидностью коронавируса, которую медики всего мира ждут, как Второго пришествия. Фантастически заразный и одновременно менее губительный. По типу естественной прививки, которая инфицирует всех без разбора: и сторонников, и противников вакцинации. А в силу своей заразности Омикрон быстро вытеснит старые штаммы, включая Дельту, которые нас сейчас убивает», — заявил министр.

Охлопков допустил возможность, что пандемия может уйти, превратившись в лёгкий сезонный грипп, как это случилось с вирусом H1N1.

«Это всё надежды и гипотезы. Реальной информации мало. Летальные исходы от штамма Омикрон ещё не зафиксированы.

За последние сутки число новых выявленных случаев Covid-19 составило 465 тысяч против 391 тысяч накануне. Смертность: 5,7 тысяч против 4,5 тысяч двумя днями ранее», — сказал он.

Михаил Охлопков заявил, что новые случаи штамма Омикрон фиксируются в различных странах.

Ранее сообщалось, что выявлен новый, потенциально опасный штамм COVID-19 — «Омикрон», который более заразный, чем предыдущие, и проявляет устойчивость к антителам переболевших и вакцинированных людей.