Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков придумал план по снижению смертности в Кеми и Лоухи

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков посетил два района республики, где зафиксирована высокая смертность.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков написал, что посетил с рабочей поездкой Кемь и Лоухи. Решение пообщаться с медицинскими коллективами этих районов «вживую» возникла в связи с тем, что именно в этих населенных пунктах зафиксированы наибольшие показатели смертности по сравнению с другими муниципальными образованиями Карелии.

«Считаю важным не разрывать нить живого общения с учётом серьезных задач, которые нам совместно придется решить. Разговор касался мер по достижению национальной цели — повышения ожидаемой продолжительности жизни и снижения смертности населения», — сказал министр здравоохранения Охлопков.

По словам министра, с медиками районов состоялся содержательный диалог, в ходе которого совместно был определен план по снижению смертности. Основные мероприятия разделены на «быстрые победы», среднесрочную и долгосрочную перспективы.

Михаил Охлопков пояснил, что к «быстрым победам» относятся увеличение охвата жителей районов профосмотрами и диспансеризацией, повышение эффективности диспансерного наблюдения граждан с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, дающих наибольший прирост смертности, обеспечение пациентов лекарственными препаратами и контроль приема лекарств, вакцинация, реабилитация, а также домовые обходы, выездная работа мобильных медицинских бригад и другие проактивные действия. Это первоочередные мероприятия, которые, по специальной методике расчета, будут способствовать сохранению 2900 жизней в Карелии.

Среднесрочные планы — развитие межрайонных центров амбулаторной онкологической помощи, мероприятия по снижению смертности от внешних причин, создание дополнительных баз санитарной авиации, в том числе в Кемском районе, постоянная планомерная работа по повышению квалификации медицинских работников и привлечению медицинских кадров, расширение телемедицинских консультаций в форматах пациент–врач, врач–врач. Это позволит сохранить еще 1020 жизней.

Мероприятия на долгосрочную перспективу — профилактика хронических неинфекционных заболеваний и формирование у населения приверженности к ведению здорового образа жизни. Это поможет нам сохранить еще 840 жизней.