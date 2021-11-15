Глава Минздрава Карелии: Мы сделали прорыв в лечении больных с нарушениями ритма сердца

Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков рассказал о появлении в регионе нового направления - аритмология.

«Мы редко используем слово прорыв. Но в данном случае уместно именно это определение, потому что мы уже на системной основе и с полным комплектом оборудования стали лечить сложные нарушения сердечного ритма. По существу — организовали новое полноценное направление: аритмология», — пишет министр здравоохранения Карелии на своей странице в соцсети.

Михаил Охлопков напомнил, что раньше больных с серьезными нарушениями ритма сердца, которые могут приводить к ишемическим инсультам и внезапной смерти, карельские медики отправляли в федеральные клиники. Теперь большинство пациентов получают высокотехнологичную медицинскую помощь, не выезжая за пределы республики. Всего в 2021 году сделано 50 таких операций.

«Миниинвазивные операции радиочастотной абляция (РЧА) выполняются в Республиканской больнице им. В. А. Баранова в операционной, оснащённой самой современной техникой. В этом году операционная кардиохирургического отделения пополнилась сложным оборудованием: аппаратом для навигации и картирования нарушений ритма. Это позволило начать новый спектр высокотехнологичных операций», — рассказал глава Минздрава региона.

Подробнее об операции радиочастотной абляции читайте здесь.