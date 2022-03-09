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Глава Минздрава Карелии: На сегодняшний день иностранные компании не прекращают поставку лекарств в Россию

Новости. Общество
18:20, 18 Марта 2022
фото: © Кирилл Кухмарь / ТАСС

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Специалисты от Минздрава республики и аптечной сети рассказали, где и когда можно купить жизненно важные препараты, дефицит которых возник в Карелии.

В рамках проекта «Объясняем.рф» в четверг, 17 марта, состоялся прямой эфир, в ходе которого министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, заместитель начальника отдела организации медицинской помощи и лекарственного обеспечения Минздрава республики Ирина Ховченина, а также исполнительный директор ООО «Сердце Карелии» Ирина Горенко ответили на самые актуальные вопросы о наличии лекарств в регионе.

Сегодня Карелия столкнулась с дефицитом жизненно важных препаратов. Люди с хроническими заболеваниями, жизнь которых зависит от ежедневного приема лекарств, жалуются, что не могут приобрести их в аптеках. Особую тревогу вызывает отсутствие таких препаратов, как «Эутирокс» и «L-Тироксин», применяющихся для лечения щитовидной железы, а также инсулинов для диабетиков, гормональных препаратов для женщин «Фемостон», антикоагулянтов «Ксарелто» и препаратов для больных бронхиальной астмой.

В начале встречи министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков пояснил, что необходимо разделять льготное лекарственное обеспечение, за которое полностью несет ответственность Минздрав, и препараты, распространяющиеся в розничной аптечной сети, где ситуацию контролируют предприниматели.

Несмотря на то, что в обязанности Минздрава входит только льготное лекарственное обеспечение, ведомство помогает решать вопросы поставок препаратов и в аптечные сети.

«Мы заинтересованы, чтобы у нас в коммерческих аптеках были все лекарственные препараты. Мы выходим на производителей, на крупных иностранных дистрибьюторов, договариваемся. И на сегодняшний день иностранные компании не прекращают поставку лекарств в Россию», — сказал Охлопков.

В ходе эфира заместитель начальника отдела организации медицинской помощи и лекарственного обеспечения Минздрава республики Ирина Ховченина предложила людям, которые не могут купить импортного препарата, необходимого для лечения, переходить на отечественные аналоги.

А что делать, тем кому аналоги не подходят, читайте здесь.

 

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