Глава Минздрава Карелии назвал число детей в республике, инфицированных коронавирусом

За сутки в Карелии коронавирусом заразились четверо несовершеннолетних, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

По данным главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова, которые он опубликовал на своей странице в соцсети, на сегодняшний день в республике корогнавирусом инфицирован 4221 ребенок.

За сутки заболели 4 человека.

Напомним, в Карелии за минувшие сутки скончались трое больных коронавирусом, общее число умерших составило 442, всего инфицировано 45286, выздоровел 43241 пациент.