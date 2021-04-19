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Глава Минздрава Карелии назвал число детей в республике, инфицированных коронавирусом

Новости. Общество
09:55, 20 Апреля 2021
фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
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За сутки в Карелии коронавирусом заразились четверо несовершеннолетних, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

По данным главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова, которые он опубликовал на своей странице в соцсети, на сегодняшний день в республике корогнавирусом инфицирован 4221 ребенок.

За сутки заболели 4 человека.

Напомним, в Карелии за минувшие сутки скончались трое больных коронавирусом, общее число умерших составило 442, всего инфицировано 45286, выздоровел 43241 пациент.

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