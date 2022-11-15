Глава Минздрава Карелии назвал препараты, которыми лучше лечить грипп

Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков дал советы по лечению сезонного гриппа.

Первая волна гриппа накрыла Карелию. Тяжесть заболевания пока относительно лёгкая и болеют, в основном, дети. Она закончится во второй половине декабря. Но потом Карелию ждут еще две волны гриппа, не исключены тяжелые случаи заболевания как у взрослых, так и у детей.

Чем лечить гриппа, рассказал глава Минздрава Михаил Охлопков:

- Современная иммунотерапия позволяет на ранних этапах безопасно и эффективно лечить респираторные заболевания. Но назначать себе иммуномодуляторы самостоятельно нельзя ни в коем случае.

Самыми безопасными и препаратами первого выбора могут служить современные иммуномодуляторы, которые обладают противовоспалительными свойствами. К таким относятся препараты аминодигидрофталазиндиона натрия, которые можно применять на любых стадиях заболевания. Препарат противопоказан беременным женщинам, женщинам в период грудного вскармливания и детям до 12 лет. Он повышает активность антител, макрофагов и эндогенных интерферонов.

Ответы министра на главные вопросы о лечении сезонного гриппа читайте здесь.