Глава Минздрава Карелии назвал признаки нового штамма коронавируса

«Стелс-омикрон» поражает центральную нервную систему, и одним из его осложнений может в перспективе стать болезнь Альцгеймера, пишет министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Как отмечает на своей странице в соцсети глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков, научные и клинические данные свидетельствуют, что у вакцинированных риск заражения вариантом Омикрона BA.2 («стелс-омикроном») значительно меньше.

"Однако более тяжёлого течения болезни, чем просто Омикрон, «стелс-омикрон» не вызывает. Также наблюдается значительное уменьшение количества госпитализаций, - рассказал Охлопков. - От варианта BA.2 меньше цитокинового шторма, меньше респираторных проблем, но, тем не менее, может нарушаться система свертывания крови".

По словам Михаила Охлопкова, хотя «стелс-омикрон» в целом не вызывает сильного поражения лёгких и в основном вызванное им заболевание проходит с симптомами ОРВИ, его опасность в том, что он не выделяется при ПЦР-тестах, поражает как привитых, так и не прививавшихся.

По мнению специалистов, наиболее серьёзные последствия проявляются у больных старше 60 и у детей.

"Кроме того, «стелс-омикрон» поражает центральную нервную систему, и одним из его осложнений может в перспективе стать болезнь Альцгеймера", - написал министр здравоохрапнения.

Март и апрель остаются ключевыми месяцами по развитию дальнейшей эпидемиологической ситуации в Карелии.

Признаки нового варианта Омикрона:

- мышечная и головная боли;

- заложенность носа и умеренная ринорея (выделения);

- общая слабость;

- першение и боль в горле;

- конъюнктивит;

- кожная сыпь;

- сатурация меньше и на уровне 95%.

Реже проявляются такие симптомы, как нарушение или потеря обоняния, потеря вкуса, снижение аппетита, рвота, диарея.