Глава Минздрава Карелии назвал признаки возникновения с возрастом «раздвоения личности»

В медицинском календаре 5 марта помечен как День осведомлённости о диссоциативном расстройстве идентичности.

О признаках этого заболевания, которое может проявиться в течение жизни, написал на своей странице Вконтакте министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

По его словам, одной из причин патологии может быть гидроцефалия головного мозга.

Болезнь обычно развивается у людей, которые в детстве пережили серьёзный стресс, опыт отсутствия заботы со стороны взрослых, а также эмоциональное, физическое или сексуальное насилие. Она имеет следующие симптомы:



- аномально большой головной диаметр;

- истончённые покровы кожи с выделяющимися венами. Во взрослом периоде это проявляется высоким лбом, низкопосаженными ушными раковинами;

- напряженный родничок;

- фокусирование взгляда книзу или к верху, когда радужки глаза расположены преимущественно внизу или наверху. Отсюда и симптом восходящего или нисходящего солнца.

Запущенные случаи «раздвоения личности» возникают тогда, когда диагностика заболевания была произведена слишком поздно. Такие ситуации приводят к глазодвигательным и зрительным патологиям, речевым нарушениям, изменению форм черепа, умственной отсталости, физической недоразвитости, расстройствам психики.

Во взрослом возрасте остаточная умеренная гидроцефалия характеризуется описанными появлениями и частыми головными болями. По статистике на 100 000 человек патология встречается в 100-350 случаях.



«Снижение интеллекта долго не проявляется. Люди, болеющие гидроцефалией, могут быть успешными врачами, учителями и адвокатами. Но со временем гидроцефальный синдром может привести к диссоциативному расстройству идентичности, широкой публике известному под неофициальным названием «раздвоение личности». Это любимая тема писателей, которые специализируются на загадках человеческого разума. К сожалению, случаи, когда человек с диссоциативным расстройством идентичности (личности) демонстрирует потрясающие способности или начинает говорить на незнакомом языке, обычно встречаются только в литературе. В жизни «вторая личность» пациента чаще всего дезадаптивна, асоциальна и даже опасна для физического здоровья человека», - рассказал министр.

По его словам, целенаправленной профилактики диссоциативного расстройства личности не существует, поскольку причины развития заболевания носят скорее социальный, чем медицинский характер.