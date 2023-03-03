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Глава Минздрава Карелии назвал признаки возникновения с возрастом «раздвоения личности»

Новости. Общество
14:07, 05 Марта 2023
фото: © pxhere.com

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В медицинском календаре 5 марта помечен как День осведомлённости о диссоциативном расстройстве идентичности.

О признаках этого заболевания, которое может проявиться в течение жизни, написал на своей странице Вконтакте министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

По его словам, одной из причин патологии может быть гидроцефалия головного мозга.

Болезнь обычно развивается у людей, которые в детстве пережили серьёзный стресс, опыт отсутствия заботы со стороны взрослых, а также эмоциональное, физическое или сексуальное насилие. Она  имеет следующие симптомы:

- аномально большой головной диаметр;
- истончённые покровы кожи с выделяющимися венами. Во взрослом периоде это проявляется высоким лбом, низкопосаженными ушными раковинами;
- напряженный родничок;
- фокусирование взгляда книзу или к верху, когда радужки глаза расположены преимущественно внизу или наверху. Отсюда и симптом восходящего или нисходящего солнца.

Запущенные случаи «раздвоения личности» возникают тогда, когда диагностика заболевания была произведена слишком поздно. Такие ситуации приводят к глазодвигательным и зрительным патологиям, речевым нарушениям, изменению форм черепа, умственной отсталости, физической недоразвитости, расстройствам психики.

Во взрослом возрасте остаточная умеренная гидроцефалия характеризуется описанными появлениями и частыми головными болями. По статистике на 100 000 человек патология встречается в 100-350 случаях.

«Снижение интеллекта долго не проявляется. Люди, болеющие гидроцефалией, могут быть успешными врачами, учителями и адвокатами. Но со временем гидроцефальный синдром может привести к диссоциативному расстройству идентичности, широкой публике известному под неофициальным названием «раздвоение личности». Это любимая тема писателей, которые специализируются на загадках человеческого разума. К сожалению, случаи, когда человек с диссоциативным расстройством идентичности (личности) демонстрирует потрясающие способности или начинает говорить на незнакомом языке, обычно встречаются только в литературе. В жизни «вторая личность» пациента чаще всего дезадаптивна, асоциальна и даже опасна для физического здоровья человека», - рассказал министр.

По его словам, целенаправленной профилактики диссоциативного расстройства личности не существует, поскольку причины развития заболевания носят скорее социальный, чем медицинский характер.

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