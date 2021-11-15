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Глава Минздрава Карелии назвал районы-аутсайдеры по вакцинации

Новости. Общество
14:44, 24 Ноября 2021
фото: графика © «Столица на Онего»

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Из 18 муниципальных округов 8 районов попали в число аутсайдеров по вакцинации.

На своей странице в соцсети глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков опубликовал таблицу с данными о вакцинации населения районов республики.

И выяснилось, что лидером стал Калевальский район, где план по прививкам выполнен на 100%. Вторую и третью строчки занимают Кондопожский и Пряжинский районы, 83% и 81% соответственно.

Петрозаводск в золотой середина списка — 70% вакцинированных от плана в 80%.

И восемь районов: Питкярантский, Муезерский, Беломорский, Лоухский, Пудожский , Сортавальский, Лахденпохский, Кемский — стали аутсайдерами, здесь население наиболее подвержено к заражению.

Напомним, в прямом эфире глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков назвал районы, где в январе вирус вспыхнет с новой силой.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2021-11-24 15:44:41
Не думаю, что люди в районах-аутсайдерах не желают прививаться, скорее всего прививочная компания организована плохо.
Полезный
2021-11-24 15:26:26
Антиваксеров запереть по домам до тех пор, пока сами не попросят вакцинацию. Хватит нянчиться.
Гость
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