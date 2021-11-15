Глава Минздрава Карелии назвал районы-аутсайдеры по вакцинации

Из 18 муниципальных округов 8 районов попали в число аутсайдеров по вакцинации.

На своей странице в соцсети глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков опубликовал таблицу с данными о вакцинации населения районов республики.

И выяснилось, что лидером стал Калевальский район, где план по прививкам выполнен на 100%. Вторую и третью строчки занимают Кондопожский и Пряжинский районы, 83% и 81% соответственно.

Петрозаводск в золотой середина списка — 70% вакцинированных от плана в 80%.

И восемь районов: Питкярантский, Муезерский, Беломорский, Лоухский, Пудожский , Сортавальский, Лахденпохский, Кемский — стали аутсайдерами, здесь население наиболее подвержено к заражению.

Напомним, в прямом эфире глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков назвал районы, где в январе вирус вспыхнет с новой силой.