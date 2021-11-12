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Глава Минздрава Карелии: Непривитых больных спасти не удалось

Новости. Общество
10:35, 16 Ноября 2021
фото: © «Столица на Онего»

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Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал об умерших от коронавируса пациентах и привел статистику по заболеваемости и смерти привитых и непривитых.

«В ковидных стационарах — поголовно непривитые. Врачи спасают больных в тяжелейшем состоянии. Но мы продолжаем терять людей», — сообщил Охлопков.

По информации министра, среди умерших в больницах в последние дни — пятеро пациентов в возрасте от 33 до 55 лет. Лишь у двоих из них была патология сердечно-сосудистой системы, остальные сопутствующими хроническими заболеваниями не страдали. У всех — крайне тяжелое течение коронавирусной инфекции.

«Лечение, в том числе интенсивная терапия и реанимация, проведено в полном объеме, но спасти больных не удалось. Все эти пациенты были не привиты», — констатировал глава Минздрава.

Также Михаил Охлопков привел пример из Олонецкого района, где пятеро пожилых жителей с тяжелыми сопутствующими заболеваниями умерли в госпитале и инфекционной больнице только за последние дни.

«Всего 38% взрослого населения в районе привито против коронавируса. Выводы очевидны», — сказал министр.

Ранее глава Минздрава Михаил Охлопков привел статистику, которая показала, что среди умерших коронавирусных больных непривитых в 100 раз больше, чем привитых — 1025/11.

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Комментарии

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zanoza
2021-11-16 14:43:13
А ещё не удалось спасти развитую медицину, которая была создана при СССР, оптимизировали всё напрочь. Вот теперь и приходится прикрываться если ни масками, то сказками про непривитых.
Катерина Макарова
2021-11-16 14:13:06
Знаю тех , кто хотел жить… привились … заболели … и в ином мире теперь… они то знают как их лечили, ….
Zim
2021-11-16 13:20:38
Почему перестали брать тесты у тех, кто находился в контакте? Это нормально, когда в таком случае, привитые, без симптомов, но инфицированные, ходят и заражают окружающих?
nae
2021-11-16 11:50:17
Некорректная статистика. Манипулятивная. Сравнивать умерших не привитых с начала пандемии и вакцинированных за последние несколько месяцев не профессионально. Я бы даже сказал топорно.
Упёртый старик
2021-11-16 11:41:32
В каждый день показывают по телеку мигрантов ,рвущихся в Германию, на границе Польши и Беларуси, всё без масок и никто не умирает,а их там тысячи!?! Это как так?
pmart
2021-11-16 13:15:45
Упёртый старик, там здоровые лбы, которые вместо того чтоб работать на родине, хотят жить на пособие в Европе. Таких никакая зараза не берет
кир
2021-11-16 11:25:27
Сторож из Питера лучше всех знает проблему. А почему нет карьерного роста? Каким ты был, таким остался.©
Негодяй
2021-11-16 11:22:30
Ну сколько можно вгонять людей в депрессию и так вокруг ж...а. Вы думаете ваши депрессивные мантры никак не сказались на количестве людей выпрыгнувших в этом году из окон, хотите получить первое место по количеству суицидов? Олонецкий район это хороший пример, там и без ковида с тяжелыми сопутствующими заболеваниями шансы невелики.
User
2021-11-16 11:12:45
Странно министр статистику считает.
Смертность по его же цифрам
Среди привитых: 11/2629 *100% = 0,42%
Среди непривитых: 1025/76722*100%=1,33%

1.33/0,42 = 3,16 раза. При этом количество непривитых считается с начала пандемии, а количество привитых с начала вакцинации. Т.е. большая часть смертельных случаев была еще до начала вакцинации. Про какие "в 100 раз больше" он рассказывает?! Сколько можно нагнетать подобными фэйками?!
Leopol'd
2021-11-16 12:27:56
User, но применение закона о фейках и фальшивой информации о ковид почему-то не наблюдается!
Да и нет в посте мтнистра информации о странах с 80-90% привитых. Где заболеваемость и смертность никак не снижается, пропорционально прививкам.
asusls
2021-11-16 10:55:45
А зачем брать статистику за 2 года от начала пандемии по смертям?
кир
2021-11-16 10:48:08
Привитых тоже не удалось спасти, кто к нам попал, будем откровенны. :)
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