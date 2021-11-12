Глава Минздрава Карелии: Непривитых больных спасти не удалось

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал об умерших от коронавируса пациентах и привел статистику по заболеваемости и смерти привитых и непривитых.

«В ковидных стационарах — поголовно непривитые. Врачи спасают больных в тяжелейшем состоянии. Но мы продолжаем терять людей», — сообщил Охлопков.

По информации министра, среди умерших в больницах в последние дни — пятеро пациентов в возрасте от 33 до 55 лет. Лишь у двоих из них была патология сердечно-сосудистой системы, остальные сопутствующими хроническими заболеваниями не страдали. У всех — крайне тяжелое течение коронавирусной инфекции.

«Лечение, в том числе интенсивная терапия и реанимация, проведено в полном объеме, но спасти больных не удалось. Все эти пациенты были не привиты», — констатировал глава Минздрава.

Также Михаил Охлопков привел пример из Олонецкого района, где пятеро пожилых жителей с тяжелыми сопутствующими заболеваниями умерли в госпитале и инфекционной больнице только за последние дни.

«Всего 38% взрослого населения в районе привито против коронавируса. Выводы очевидны», — сказал министр.

Ранее глава Минздрава Михаил Охлопков привел статистику, которая показала, что среди умерших коронавирусных больных непривитых в 100 раз больше, чем привитых — 1025/11.