Глава Минздрава Карелии объяснил, чем грозит грубая игра с кошками

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков дал советы, как лечить фелиноз, или регионарный небактериальный лимфаденит, который передается преимущественно от кошек.

Об этом он написал на своей странице Вконтакте.

Инфекция проникает через царапины от когтей. У зараженного воспаляются лимфоузлы, появляется кожная сыпь и иногда поражаются глаза, нервная система и внутренние органы.

«Заболевания чаще встречается у людей моложе 18 лет (от 55 до 80% случаев). Это связывают с тем, что именно дети и подростки чаще всего играют с котятами. Мужчины болеют чаще, чем женщины. Возможно, что они играют более грубо с котятами и кошками и, следовательно, рискуют получить укусы и царапины», — написал министр.

По его словам, иногда для лечения применяют тепловой местный компресс или прибегают к физиотерапевтическому воздействию на область изменённых лимфоузлов (диатермии и УВЧ-терапии), но это не дает результата. Если развиваются осложнения от распространения процесса, необходимо обратиться к врачу, который назначит лечение.

При нагноении, который сопровождается общими симптомами и лихорадкой, показана аспирация гноя.

Однако большинство случаев фелиноза проходят самостоятельно, без лечения. Поэтому при классической форме болезни никаких действий предпринимать не нужно, считает глава Минздрава.