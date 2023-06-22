Глава Минздрава Карелии объяснил, как улучшить эрекцию

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал, какое упражнение необходимо делать, чтобы продлить половой акти и лучшить эрекцию.

В понедельник, 26 июня, в своем телеграм-канале «Антидот» министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков поднял вопрос об эрекции, тестостероне, длительности полового акта и в принципе, о проблемах с мочеиспусканием и заболеваний простаты.

В связи с чем министр посоветовал выполнять упражнение Кегеля, отметив, что это мощная практика и она крайне недооценена!

Упражнение Кегеля, по словам Михаила Охлопкова, поможет снять застои, снизить нагрузку на простату, улучшить лимфоток, что приведет к увеличению притока питательных веществ к яичкам.

«Упражнение Кегеля способствует увеличению выработки тестостерона, за счет того, что ваши яички начинают намного лучше функционировать», - объяснил пользу упражнения глава Минздрава.

Самое важное, по словам министра, при выполнении упражнения Кегеля – это объем и правильность выполнения.

Подробнее о том, как надо правильно делать упражнение Кегеля, чтобы все пошло на пользу, читайте в «Московском комсомольце в Карелии».