Глава Минздрава Карелии объяснил, когда надо срочно вызывать ребенку врача

Дети вышли с каникул, и снова отмечается рост заболеваний ОРВИ и гриппом, сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил о росте заболеваний ОРВИ и гриппом и от метил, что родители часто задают вопросы, когда ребёнку необходим осмотр медицинского работника.



Михаил Охлопков оветил:

- Младенцу 3 месяца или меньше, а ректальная температура составляет 38°C или выше;

- У ребёнка любого возраста температура подбирается к 40°C;

- Температура держится около 39°C больше суток, не помогают ни лекарства, ни обтирания, её невозможно сбить хотя бы до 38°C;

- Ребёнок плохо пьёт, у него начинается обезвоживание;

- Ребёнок всё время плачет. Это может быть единственным указанием на серьёзные неполадки со здоровьем;

- У ребёнка петехиальная сыпь - один из видов кровоизлияний, которые происходят вследствие повреждения мельчайших сосудов, капилляров. Чаще всего петехиальные элементы плоские, размером не более 3 мм, могут быть фиолетового, пурпурного, красного цвета, над поверхностью не возвышаются, не пальпируются, не исчезают при надавливании или растягивании кожи, бывают единичными или множественными;

- Жар сопровождается сильной головной болью. А если ребёнок не может повернуть голову, это может говорить о менингите.



При вышеназванных условиях ребёнку необходим осмотр медицинского работника.