Глава Минздрава Карелии: «Омикрон проникнет к нам также быстро, как Дельта-штамм»

Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков призывает подготовиться к встрече с новым вариантом ковида.

Как пишет глава Минздрава Карелии на своей странице в соцсети, случаи заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон» уже выявлены в Израиле, Гонконге, в ряде европейских стран. Среди инфицированных - граждане Чехии и Германии, прилетевшие из Египта и Южно-Африканской республики. То есть тех стран, где любят отдыхать и россияне.

«Этот вариант ковида очень контагиозный: у него имеются 34 мутации в спайковом белке, с помощью которых коронавирус проникает в клетки человека. И, вероятно, Омикрон может «обходить» наши антитела из-за несколько изменений в шиповидном белке. Это, своего рода, эволюционный скачок коронавируса. Пока известны менее 100 геномных последовательностей этого штамма. После исследований, к концу декабря, мы узнаем потенциальное воздействие этого варианта на вакцины», - считает Михаил Охлопков.

Министр напомнил, что многие страны вводят ограничения на въезд граждан стран Африки, Гонконга, Сингапура и других, где есть много заболевших Омикроном. Например, для въезда в Великобританию абсолютно всем надо сдать ПЦР-тест и самоизолироваться на 10 дней, независимо от вакцинации и откуда прибыл. Израиль закрыл свои границы для всех иностранцев, а вернувшиеся жители страны должны находится на карантине. В США обсуждается запрет возвращения даже своим гражданам из Африки. Россия с сегодняшнего дня ограничивает въезд для ряда африканских стран.

Многие страны, в том числе и Россия, вводят ограничения на въезд граждан стран Африки, Гонконга, Сингапура и других, где есть много заболевших Омикроном.

По словам главы Минздравоохранения республики, российские тест-системы способны распознать новый вариант коронавируса. В России новый штамм пока не обнаружен. Но первого случая осталось ждать не долго. Омикрон проникнет к нам также быстро, как, в своё время, Дельта-штамм, считает министр.

«У нас есть еще время подготовиться и встретить новый вариант ковида во все оружии. Призываю вас, вакцинируйтесь. Сделать это можно в любой поликлинике и в мобильном пункте», - пишет Охлопков.

Напомним, число инфицированных коронавирусом в Карелии приближается к 83 тысячам.