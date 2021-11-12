890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Глава Карелии рассказал о реабилитации переболевших коронавирусом жителей Карелии 2
27.11.2021 14:32

Глава Минздрава Карелии: «Омикрон проникнет к нам также быстро, как Дельта-штамм»

Новости. Общество
12:24, 28 Ноября 2021
фото: © «Столица на Онего»

Новости партнеров

Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков призывает подготовиться к встрече с новым вариантом ковида.

Как пишет глава Минздрава Карелии на своей странице в соцсети, случаи заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон» уже выявлены в Израиле, Гонконге, в ряде европейских стран. Среди инфицированных - граждане Чехии и Германии, прилетевшие из Египта и Южно-Африканской республики. То есть тех стран, где любят отдыхать и россияне.

«Этот вариант ковида очень контагиозный: у него имеются 34 мутации в спайковом белке, с помощью которых коронавирус проникает в клетки человека. И, вероятно, Омикрон может «обходить» наши антитела из-за несколько изменений в шиповидном белке. Это, своего рода, эволюционный скачок коронавируса. Пока известны менее 100 геномных последовательностей этого штамма. После исследований, к концу декабря, мы узнаем потенциальное воздействие этого варианта на вакцины», - считает Михаил Охлопков.

Министр напомнил, что многие страны вводят ограничения на въезд граждан стран Африки, Гонконга, Сингапура и других, где есть много заболевших Омикроном. Например, для въезда в Великобританию абсолютно всем надо сдать ПЦР-тест и самоизолироваться на 10 дней, независимо от вакцинации и откуда прибыл. Израиль закрыл свои границы для всех иностранцев, а вернувшиеся жители страны должны находится на карантине. В США обсуждается запрет возвращения даже своим гражданам из Африки. Россия с сегодняшнего дня ограничивает въезд для ряда африканских стран.

Многие страны, в том числе и Россия, вводят ограничения на въезд граждан стран Африки, Гонконга, Сингапура и других, где есть много заболевших Омикроном.

По словам главы Минздравоохранения республики, российские тест-системы способны распознать новый вариант коронавируса. В России новый штамм пока не обнаружен. Но первого случая осталось ждать не долго. Омикрон проникнет к нам также быстро, как, в своё время, Дельта-штамм, считает министр.

«У нас есть еще время подготовиться и встретить новый вариант ковида во все оружии. Призываю вас, вакцинируйтесь. Сделать это можно в любой поликлинике и в мобильном пункте», - пишет Охлопков.

Напомним, число инфицированных коронавирусом в Карелии приближается к 83 тысячам.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гражданин
2021-11-28 12:58:05
А вы закройте границы.
Запретите отдых за границей.
Запретите новогодний отдых - поездки внутри страны.
Зачем мы прививаемся и исполняем ваши указания с Qr-кодами.
Вводите жесткие ограничения.
кир
2021-11-28 13:38:38
Гражданин, так точно.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.11.2021, 16:10
ГИБДД отказывается регистрировать авто с допоборудованием даже от официальных дилеров
21.11.2021, 13:20
На трассе «Сортавала» из багажника машины вывалился труп с отрезанной головой
24.11.2021, 16:34
Водитель вышел из фургона в Петрозаводске и, шатаясь, упал на снег (ВИДЕО)
21.11.2021, 15:12
«Домики для бомжей и крыс»: новые закрытые постройки для сбора мусора возмутили жителей Петрозаводска
22.11.2021, 15:33
Три улицы связали новый микрорайон Петрозаводска с городом (ФОТО)
23.11.2021, 10:18
Глава Карелии допустил смягчение коронавирусных ограничений для учреждений досуга и общепита

Аналитика

26.11.2021 17:08
Капитал
«Клиники на Чайкиной»: как получить QR-код по результатам теста
Для получения QR-кода после выздоровления, необходимо не только обратиться к врачу, но и иметь подтверждение заболевания по результатам проведенных тестов на новую коронавирусную инфекцию COVID-19.
Бюджет Петрозаводска сохранит социальную направленность
26.11.2021 12:13
Чичин в розыске 3
25.11.2021 15:49
«Давайте следить за качеством воды вместе»
25.11.2021 08:10
Дмитрий Фабрикантов: «Нужно отталкиваться от потребностей людей»
24.11.2021 10:33
Вся аналитика

Чтиво

23.11.2021 14:01
Без политики
Вы уволены! 9
Что произошло после скандального увольнения директора футбольной спортшколы №7 Дениса Семенова, который отвечал за реконструкцию стадиона «Юность» в Петрозаводске.
Тайна ванной комнаты 3
19.11.2021 10:30
«Странно, что ещё остаются люди, которые не хотят прививаться» 23
08.11.2021 12:20
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»