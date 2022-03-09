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Глава Минздрава Карелии определил возможные сроки отмены масочного режима

Новости. Общество
21:31, 17 Марта 2022
фото: © Markku Ulander/Lehtikuva/via REUTERS

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Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков ответил на вопрос: когда в республике отменят масочный режим.

Сегодня в прямом эфире на телеканале «Сампо ТВ 360°» министру здравоохранения Михаилу Охлопкову задали один самых актуальных вопросов: когда в Карелии отменять масочный режим.

«Мы бы с удовольствием сняли масочный режим, но мы живем в северном арктическом регионе. Я считаю, что спешить не надо: впереди сезон ОРВИ, гриппа, и поэтому необходимо сейчас выдержать паузу, подождать, когда наступит теплое время и уже после принять решение. Это будет более логично», - ответил Охлопков.

Когда ведущий задал уточняющий вопрос, что понимать под теплым временем. Михаил Охлопков уточнил, что это середина апреля.

Ранее вопрос об отмене масочного режима задавали и главе Карелии. И он также попросил набраться терпения и дождаться тепла.

Напомним, что с 15 марта мэр Москвы Сергей Собянин отменил в столице масочный режим.

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