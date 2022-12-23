Глава Минздрава Карелии перечислил все последствия употребления зелени

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рекомендовал использовать зелень в блюдах на новогоднем столе.

Об этом он написал на своей странице Вконтакте.

«Абсолютно в любой зелени содержится рекордное количество витаминов и минералов. Зелень укрепляет иммунитет, способствует выведению шлаков и токсинов из организма. Это универсальное свойство, которое характерно и для петрушки, и для кинзы, и для укропа, и для зелёного лука. Все они в той или иной степени обладают мочегонным и желчевыводящим эффектом, что способствует эффективному очищению организма и оказывает своеобразный детокс-эффект», — написал министр.



По его словам, в свежей зелени содержится большое количество витамина Е. Он представляет собой природный антиоксидант, улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Работу пищеварительной системы также можно заметно улучшить, если регулярно употреблять свежую зелень. Особое внимание, как отметил министр, стоит обратить на укроп и петрушку. Листовой салат поможет ускорить обмен веществ. Для эффективной работы кишечника и при гастритах полезен шпинат. Листовой салат и зеленый лук помогут нормализовать давление, а укроп способствует его понижению.



Практически вся зелень благоприятно действует на работу сердца и сосудов. Особое внимание, по мнению главы Минздрава, следует обратить на кориандр, укроп и базилик. Зелень также помогает нормализовать уровень холестерина и предотвращает образование бляшек на стенках сосудов.

«Обратите внимание, что при мочекаменной, желчнокаменной и ряде других болезней некоторые виды зелени противопоказаны. Поэтому лучше проконсультироваться с врачом. Большое количество витаминов и минералов, которые содержатся в свежей зелени, самым лучшим образом влияют на нервную систему. Зелень помогает успокоиться и снять хроническое напряжение. Это, кстати, положительно влияет на сон», — добавил министр.