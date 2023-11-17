Глава Минздрава Карелии поделился неочевидными фактами о популярном напитке

Михаил Охлопков рассказал, в чем кроется польза популярного утреннего напитка.

«Любите утром выпить чашечку кофе? Правильно делаете», — уверен глава Минздрава Карелии.



В личном профиле Михаил Охлопков рассказал о результатах исследования, которые показали, что кофе не только не вреден для здоровья, а в некоторых случаях даже полезен.

Исследования историй болезни 500 тысяч пациентов показали, что употребление кофе в умеренных количествах снижает риск смерти от заболеваний сердечно-сосудистой системы. В последнее время появляется много публикаций, которые подтверждают низкую частоту рака толстой кишки у людей, которые регулярно пьют кофе.



Министр отметил, что у кофе есть желчегонный эффект (кофе поможет вам утром, если вы переели вечером), а также мочегонный эффект. В последнем случае будьте осторожны и подумайте, нужен ли вам такой эффект, предупреждает глава карельского Минздрава.



«Друзья, надо все равно помнить: «все хорошо в меру!», - подытожил Михаил Охлопков.

Напомним, недавно в Петрозаводске запустили производство кофейных капсул.