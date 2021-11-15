Глава Минздрава Карелии подвел итоги уходящего года и пообещал сохранить наше здоровье в 2022-ом

Михаил Охлопков подвел итоги уходящего года и поздравил всех с наступающими праздниками, пообещав, если что, сохранить наши жизни в 2022-ом.

- Уходит в историю 2021 год, год нелёгкий для всей нашей страны и особенно тяжелый для медиков, для которых борьба с новой коронавирусной инфекцией стала серьёзной проверкой на прочность.

В полной мере всю тяжесть борьбы со смертельно опасной инфекцией испытали на себе и все медицинские и немедицинские работники учреждений здравоохранения Карелии.

Сегодня, подводя итоги уходящего года, можно с удовлетворением сказать, это испытание мы выдержали. Оказание медицинской помощи жителям республики не останавливалось ни на минуту.

Более того, нам удалось в полном объеме реализовать мероприятия федеральных и республиканских проектов и программ. Приобретены новые ФАПы, больницы и поликлиники оснащены современным оборудованием, в том числе позволяющим внедрять высокотехнологичную медицинскую помощь, автопарк учреждений пополнился новыми автомобилями, в районы республики приехали квалифицированные специалисты.

В своей повседневной работе мы постоянно ощущали поддержку Главы республики Артура Олеговича Парфенчикова и Правительства Республики Карелия, депутатского корпуса, что во многом способствовало решению поставленных перед нами задач.

Особые слова благодарности хочу выразить главным врачам и руководителям медицинских учреждений, которые были на переднем крае борьбы с пандемией. Вы настоящие командиры, лидеры трудовых коллективов. Без вашего самоотверженного труда никакие достижения были бы просто невозможны! В тяжелейших условиях «кадрового голода» вся ответственность за оказание качественной медицинской помощи жителям Карелии легла на ваши плечи, и вы с честью выдержали это испытание!

Дорогие друзья!

Мы вступаем в Новый 2022 год, накопив большой опыт борьбы с пандемией, и я уверен, что если жизнь вновь поставит перед нами сложные задачи, мы достойно с ними справимся, сделаем всё для сохранения жизни и здоровья жителей нашей республики!

Желаю вам и коллективам медицинских организаций крепкого здоровья, веры в свои силы, оптимизма, профессиональных успехов во благо нашей Карелии!

С Новым годом!