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Глава Минздрава Карелии подвел итоги уходящего года и пообещал сохранить наше здоровье в 2022-ом

Новости. Общество
09:12, 31 Декабря 2021
фото: © «Столица на Онего»

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Михаил Охлопков подвел итоги уходящего года и поздравил всех с наступающими праздниками, пообещав, если что, сохранить наши жизни в 2022-ом.

- Уходит в историю 2021 год, год нелёгкий для всей нашей страны и особенно тяжелый для медиков, для которых борьба с новой коронавирусной инфекцией стала серьёзной проверкой на прочность.
В полной мере всю тяжесть борьбы со смертельно опасной инфекцией испытали на себе и все медицинские и немедицинские работники учреждений здравоохранения Карелии.

Сегодня, подводя итоги уходящего года, можно с удовлетворением сказать, это испытание мы выдержали. Оказание медицинской помощи жителям республики не останавливалось ни на минуту.
Более того, нам удалось в полном объеме реализовать мероприятия федеральных и республиканских проектов и программ. Приобретены новые ФАПы, больницы и поликлиники оснащены современным оборудованием, в том числе позволяющим внедрять высокотехнологичную медицинскую помощь, автопарк учреждений пополнился новыми автомобилями, в районы республики приехали квалифицированные специалисты.

В своей повседневной работе мы постоянно ощущали поддержку Главы республики Артура Олеговича Парфенчикова и Правительства Республики Карелия, депутатского корпуса, что во многом способствовало решению поставленных перед нами задач.

Особые слова благодарности хочу выразить главным врачам и руководителям медицинских учреждений, которые были на переднем крае борьбы с пандемией. Вы настоящие командиры, лидеры трудовых коллективов. Без вашего самоотверженного труда никакие достижения были бы просто невозможны! В тяжелейших условиях «кадрового голода» вся ответственность за оказание качественной медицинской помощи жителям Карелии легла на ваши плечи, и вы с честью выдержали это испытание!

Дорогие друзья!
Мы вступаем в Новый 2022 год, накопив большой опыт борьбы с пандемией, и я уверен, что если жизнь вновь поставит перед нами сложные задачи, мы достойно с ними справимся, сделаем всё для сохранения жизни и здоровья жителей нашей республики!
Желаю вам и коллективам медицинских организаций крепкого здоровья, веры в свои силы, оптимизма, профессиональных успехов во благо нашей Карелии!

С Новым годом!

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Комментарии

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кир
2021-12-31 11:18:19
Кто не курит и не пьёт, тот здоровеньким помрет.
yukmjhk
2021-12-31 11:13:38
Сомневаюсь чего то в его обещании , на себя только надежда .
Саныч
2021-12-31 11:01:38
Спасибо! И Вам не терять оптимизма!
nae
2021-12-31 10:58:46
"пообещал сохранить наше здоровье в 2022-ом"
Да, пожалуйста, перестаньте постоянно давить на психику этим коронавирусом, а приложите усилия, что бы его лечение происходило в штатном режиме без кошмаривания населения невнятными ограничениями, qr кодами, обязательной прививкой, навешиванием ярлыков, запугиванием, ограничениями и озлоблением. Кроме коронавируса есть множество других болезней, которые так же требуют к себе внимание. Надеюсь в новом году здравый смысл возобладает.
Кот местечковый
2021-12-31 10:58:05
Обещать не лечить! С Новым годом!
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