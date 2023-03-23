Глава Минздрава Карелии показал «гентри» (ФОТОФАКТ)

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков показал, как идет монтаж спирального компьютерного томографа в БСМП.

На странице главы Минздрава Карелии появился интересный пост-фотофакт о сборке компьютерного томографа.

«Это что-то из области ракетостроения…» — подписано в комментарии под фото, где изображено подвижное устройство томографа, которое называется «гентри».

«Идёт монтаж спирального компьютерного томографа в БСМП. На фото — подвижное устройство, которое называется „гентри“. Оно оснащено рентгеновской трубкой и сканирующей детекторной системой, которая динамически вращается по траектории круга или спирали во время сканирования. Гентри включает свыше 1000 чувствительных датчиков, регистрирующих сигнал от исследуемых органов и тканей, подверженных воздействию рентгеновских лучей», — объяснил министр здравоохранения Михаил Охлопков.

По словам главы ведомства, подрядчик обещает пробный пуск аппарата в начале следующей недели.