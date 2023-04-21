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Глава Минздрава Карелии показал, как красиво у него на Родине отмечают праздник солнца и тепла (ВИДЕО)

Новости. Общество
17:58, 21 Июня 2023

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Сегодня на Родине главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова отмечают праздник чествования солнца и тепла.

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков впервые рассказал о своей Родине, ее обычаях и традициях.

«Сегодня якуты отмечают магический день летнего солнцестояния и начало нового года – Ысыах, - написал Михаил Охлопков. - Ысыах с местного языка переводится как «изобилие».

Как объяснил министр, этот праздник в Якутии отмечали всегда после долгой зимы. Он символизирует лето. Как на Новый год, все родные в этот день собирались вместе и общались. Традиция сохранилась и сегодня.
«В целом Ысыах — это праздник чествования солнца, тепла и солнечного света. Якуты верили, что в этот день вместе с рассветом спускаются на землю солнечные боги Айыы. Конечно, они спускаются на своих лошадях, и именно для них на всей территории «Ус Хатын» установлены сэргэ — это столбы-коновязи. Их украшают цветными лентами в знак приветствия богов», - рассказал Михаил Охлопков.
По его словам, на празднике Ысыах пьют кумыс, проводят соревнования. А еще в эту ночь якуты не ложатся спать, а празднуют до самого рассвета. Самое главное – дождаться восхода солнца.

Восход солнца называют Кюн Керсютэ и встречают его огромным хороводом, который водят несколько часов.

«Танец получил название Осуохай, и он символичен: это непрерывный жизненный круг», - объяснил глава Минздрава Карелии обычаи и праздники своей Родины Якутии.

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