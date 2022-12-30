Глава Минздрава Карелии порекомендовал не устраивать пир живота в Новый год

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков объяснил, как отпраздновать Новый год без вреда для здоровья.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков написал, что до начала новогодних и рождественских праздничных дней осталось совсем немного. Это самое ожидаемое и желанное время в году. Новогодние праздники традиционно превращаются в пир живота: столы ломятся от майонезных салатов и нарезок, горячие блюда, как правило, довольно жирные и калорийные, все съеденное запивается соком или другими сладкими напитками, не обходится и без большого количества алкоголя. Подобные застолья приводят к перееданию, вызывают дискомфорт и тяжесть в животе.

Министр напомнил о некоторых правилах, которые нужно соблюдать, чтобы не навредить своему здоровью. Главное, по его словам, помнить о приёмах пищи в течение дня, чтобы к вечеру не было острого чувства голода и не возникало желания наброситься на еду.

«Необходимо тщательно подойти к меню для праздничного стола. От жирных и мучных блюд, а также большого количества алкоголя стоит отказаться. Из-за неправильно подобранных продуктов ослабевает сопротивляемость организма к инфекциям и ухудшается состояние тех, кто уже болеет, - объяснил Михаил Охлопков. - При поступлении в организм большого количества белков, жиров, углеводов, алкоголя и соли поджелудочная железа неподготовленного человека может дать сбой, из-за чего возникнут острый панкреатит, острый холецистит, вплоть до панкреонекроза».

Блюда должны легко усваиваться! Это общее правило для праздничного стола.

- В качестве закусок можно использовать качественные сыры твёрдых сортов, оливки. Будьте аккуратны с рыбной икрой, она содержит много соли и жиров.

- Откажитесь от майонезных салатов, попробуйте использовать в качестве заправки. 4 столовых ложки сметаны, горчицу (без горки) 1 столовую ложку, 1 чайную ложку лимонного сока, соль (по вкусу), перец острый молотый (по вкусу), смесь трав (по вкусу).

Сделайте выбор в пользу простых овощных салатов с растительным нерафинированным маслом.

- На горячее приготовьте рыбу или нежирное мясо, например, курицу или постную индейку.

- Не забывайте про фрукты. Поставьте на стол богатые витамином С мандарины и гранат.

- Замените алкогольные напитки на более полезные, например, домашний лимонад, морс или свежевыжатые соки.