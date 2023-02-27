Глава Минздрава Карелии посоветовал, как провести Великий пост

По словам министра Охлопкова, пост с медицинской точки зрения — это питание с периодической разгрузкой желудочно-кишечного тракта от «тяжёлой» животной белковой пищи.

Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице в социальной сети посоветовал подписчикам, как провести Великий пост.



«В течение семи недель православные верующие будут соблюдать духовное и материальное воздержание: чаще посещать храмы для молитвы, откажутся от пищи животного происхождения, от увеселений и вредных привычек.



Обязательно обсудите со своим священником-духовником, как правильно пройти этот 48-дневный путь. И помните, поститься можно только, если вы здоровы. Главный принцип – не навреди», - отметил министр.



По его словам, с медицинской точки зрения пост — это питание с периодической разгрузкой желудочно-кишечного тракта от «тяжёлой» животной белковой пищи, и наполнение организма необходимым количеством растительной, что считается профилактикой многих болезней, например, ожирения.



« Ожирение может привести к диабету, заболеваниям сердечно-сосудистой системы, суставов и позвоночника, органов пищеварения. Для больных и беременных возможны послабления. Особенно это касается пациентов с заболеваниями печени и поджелудочной железы», - рассказал Охлопков.



В дополнение он привел примеры продуктов, которые можно употреблять в период поста, и которые помогут организму не ослабнуть.



Так, белком организм наполнят бобовые продукты, грибы и орехи; железом — сухофрукты, крупы из цельного зерна, шпинат, спаржа; кальцием — брокколи, бобовые, миндаль, кунжут; омегой-3 и полиненасыщенными кислотами — те же орехи, постное масло, сыр тофу.



Нехватку витамина В12 и незаменимых аминокислот восполнять придется биодобавками и специальными препаратами — «вживую» получить их можно только из животной пищи, добавил министр.



Он также отметил, что рыбу разрешено есть только в определенные дни поста, а морепродукты – в любой день.