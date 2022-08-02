Глава Минздрава Карелии посоветовал позаимствовать у птиц программу детокса

Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков рассказал о пользе карельских ягод, которые едят птицы.

По мнению главы Минздрава Карелии, нам надо поучиться у птиц своеобразной программе детокса, которую они реализуют, поедая ягоды. В Карелии возможностей для такого детокса предостаточно, считает Михаил Охлопков.

«Знаете ли вы, что дикорастущие ягоды в три раза больше наполнены необходимыми для здоровья минералами, витаминами и микроэлементами, чем садовые? Выделить, какая лесная ягода самая полезная для организма, сложно. Каждая ягода содержит полезные вещества и витамины. Но у всех есть своё предназначение», — пишет министр здравоохранения на своей странице в соцсети.

Так, с простудой помогает бороться клюква. В ней содержится большое количество природного антибиотика, лейкоантоцианов, катехинов, флавоноидов, природных кислот. Она помогает вылечить разнообразные инфекционные заболевания, болезни кровеносной и мочеполовой системы, кожные инфекции и экземы. Также эта ягода очень полезна для зубной эмали.

Лесная малина — отличное природное лекарство от простуды. В ней содержится множество витамина С, а также фолиевая кислота, железо и цинк. Её следует употреблять и при повышенном давлении, так как она его понижает, а также укрепляет стенки сосудов, отмечает Михаил Охлопков.

Министр напомнил, что черника помогает не только восстановить зрение, но и борется с раком, регенерирует нервные клетки, улучшает память, так как употребление этой ягоды замедляет отмирание клеток мозга.

В голубике есть высокое содержание витаминов С, К, Е (около 30%, 16% и 14% от суточной нормы потребления, соответственно). По содержанию минералов голубика не входит в число рекордсменов, но в умеренных количествах в плодах содержатся железо, цинк, магний, калий, фосфор.

Брусника обладает богатым химическим составом. Имеет антибактериальное действие, она также хороший помощник от болезней почек. Брусника — единственное ягодное лекарство, предупреждающее тромбоз.

Земляника содержит в себе гормон радости. Также в ней множество железа, витаминов группы B, фолиевой кислоты, кальция и рутина. Она помогает побороть депрессию и бессонницу.

А княженика — это вообще «царь-ягода». Она считается самой ценной и редкой северной ягодой. В ней много витамина С, аскорбиновой кислоты, фруктозы, эфирных масел, которые делают эту ягоду необычайно полезной, не только для поддержания здоровья, но и лечения некоторых заболеваний и авитаминозов. Издревле она использовалась для продления молодости и женской красоты.

При этом глава Минздрава отмечает, что чрезмерное употребление ягод может вызвать аллергию, расстройство пищеварения, вздутие живота, диарею. Кислоты, которые в большом количестве содержатся в плодах, способны разрушать зубную эмаль. Также продукт противопоказан людям с болезнями желудочно-кишечного тракта, индивидуальной непереносимостью, сахарным диабетом.

Ранее глава Минздрава Карелии предупредил об опасности «тихой охоты».