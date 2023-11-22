Глава Минздрава Карелии поздравил хирургов республики с профессиональным праздником

Сегодня, 24 ноября, в России отмечают День хирурга.
Сегодня, 24 ноября, в России отмечают День хирурга, приуроченный ко дню рождения известного российского врача и ученого, профессора Николая Ивановича Пирогова. Об этом напомнил в личном профиле глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.
По его словам, в республике на сегодняшний день работает мощнейшая команда врачей хирургов — и молодых специалистов, и тех, у кого за плечами сотни успешно проведенных операций.
«Поздравляю всех хирургов Республики Карелия с праздником и желаю новых достижений в профессиональной деятельности, здоровья и благополучия», — написал Михаил Охлопков.
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