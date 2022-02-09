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Глава Минздрава Карелии поздравил стоматологов с профессиональным праздником

Новости. Общество
16:17, 09 Февраля 2022
фото: © Михаил Охлопков / ВК

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Сегодня глава Минздрава Карелии поздравил с профессиональным праздником всех стоматологов, среди которых и его землячка из Якутии Лиляна Легусина, приехавшая на работу в нашу республику по программе «Земский доктор».

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков поздравил врачей-стоматологов с профессиональным праздником.

«Уважаемые коллеги! Ваша работа — делать мир прекраснее, даря ему блистательные, здоровые улыбки. Ваш труд почётен и важен для всех нас. Пусть работа будет для вас в радость», — сказал Михаил Охлопков.

Также глава Минздрава отметил: ему очень радостно, что медицинские специалисты приезжают в Карелию даже из Якутии и работают все в первичном звене районных больниц.

«Хочу пожелать профессиональных успехов и врачу стоматологу терапевту Сортавальской ЦРБ Лиляне Борисовне Легусиной. В 2020 году она закончила Медицинский казахо-турецкий международный университет им У. А. Ясави по специальности „Стоматология“. Приехала в Карелию по программе „Земский доктор“ недавно и уже зарекомендовала себя как грамотный специалист, с превосходными теоретическими знаниями и опытом практической работы, чуткий к пациентам»¸ — такие теплые слова написал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков о своей землячке.

Напомним, Михаил Охлопков приехал в Карелию из Якутии в 2018 году и возглавил Минздрав республики накануне обрушившейся на весь мир пандемии коронавируса.

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Комментарии

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Hoвый
2022-02-09 16:51:26
Симпатичная.
Изя
2022-02-09 17:14:32
Hoвый, кто ? )))
кир
2022-02-09 17:00:39
Hoвый, да. И денег много возьмет.
Изя
2022-02-09 17:15:21
кир, а ты и не жадничай , с зубами надо ходить ))) :)
Гость
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