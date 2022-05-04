Глава Минздрава Карелии поздравил «вечных двигателей милосердия» с профессиональным праздником

Сегодня, 12 мая, отмечается Международный день медицинской сестры.

На своей странице министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков искренне поздравил с профессиональным праздником медицинских сестер, которые сегодня составляют самую многочисленную категорию работников здравоохранения.

— Дорогие коллеги, несмотря на условные должностные разделения, все вы — профессионалы с большой буквы, энтузиасты, просто очень хорошие люди. Не ошибусь, если скажу, что средний и младший медперсонал — это вечные двигатели милосердия, поскольку на вас лежит огромная ответственность за здоровье жителей, и, несмотря на нагрузки, вы всегда работаете с любовью к людям.

В лечебном процессе принимает участие не только врач. Именно от связки «врач — медсестра» зависит качество оказания медицинской помощи.

От всей души желаю вам счастья и благополучия, мира и добра, уверенности в своих силах, успехов в вашей профессии — одной из самых уважаемых и необходимых обществу.