Глава Минздрава Карелии предупредил о рисках заражения «Цербером» в новом году

Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков рассказал, какой подвид коронавируса вытеснит остальные штаммы в 2023 году.

По прогнозам Главного инфекциониста Минздрава России Владимира Чуланова в следующем году самым распространенным подвариантом ковида станет «Цербер». Он вытеснит все другие штаммы. Об этом министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщил на своей странице в соцсети.

По словам Охлопкова, в зоне риска находятся пациенты в возрасте 60+ и лица с сопутствующими хроническими заболеваниями: сердечно-сосудистыми, диабетом, хронической болезнью почек и другими. Кроме того, «Цербер» опасен для невакцинированных и своевременно не ревакцинированных жителей республики.

Ранее сообщалось, в Карелии за минувшую неделю серьезно снизилась заболеваемость коронавирусом.