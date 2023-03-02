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Глава Минздрава Карелии предупредил перед 8 марта, где женщин поджидает ВИЧ

Новости. Общество
12:32, 03 Марта 2023
фото: © / shutterstock

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Михаил Охлопков предупредил прекрасную половину об опасности бьюти-процедур в маникюрных салонах.

«В преддверии 8 марта женщины устремятся в салоны красоты. А там их может подстерегать опасность. Более двух третей представительниц прекрасного пола сталкивались с различными проблемами со здоровьем после посещения салонов красоты, которые являются не только местом, где можно приятно провести время и поболтать с мастером во время процедуры, но и подхватить различные инфекции», — отметил Михаил Охлопков.

Министр здравоохранения привел такой пример, как обработка ногтей и кожи вокруг, где часто возникают порезы.
«В кровь попадают микробы, которые были на инструментах. Есть риск заразиться: грибковыми поражениями, вплоть до системных внутренних грибковых заболеваний; гнойничковыми бактериальными инфекциями; герпесом; гепатитом В и С, а также ВИЧ», — сообщил врач Михаил Охлопков.

По его словам, самые частые последствия бьюти-процедур — это инфекционные осложнения: грибковые инфекции ногтей после маникюра и педикюра, синдром «зелёных ногтей», который вызывает синегнойная палочка. Также возможны травмы ногтя с необратимой ониходистрофией — из-за повреждения зоны, где расположены стволовые клетки. Ногтевая пластинка отрастает бугристой и неровной.

«Конечно, инструменты должны дезинфицировать. Но вы уверены в том, что это делается? В таких местах должен быть настоящий сухожаровой шкаф или другое серьёзное оборудование для полной дезинфекции, по типу того, что мы закупаем в медицинские организации», — объяснил министр на своей странице в соцсети.

Особую опасность, по его словам, представляют мастера с личными боксами для дезинфекции инструментов.
«Бегите от них! Гарантии, что такие „ридикюли“ полностью уничтожают все вирусы и бактерии в инструментах, нет!» — буквально призвал Михаил Охлопков.

Также он отметил, что есть женщины, которые ходят к одному и тому же мастеру и наивно верят, что у него для них есть подписанные боксы или инструменты. «Вы уверены, что эти инструменты они используют только для вас?» — задает вопрос министр доверчивым любительницам красоты и сразу предупреждает, что особенно нужно опасаться домашних мастеров, потому что их никто не контролирует.

Глава Минздрава написал, что у каждого работника, который оказывает косметические услуги, должна быть личная медицинская книжка установленного образца с результатами медицинских и лабораторных обследований.

«Конечно, салоны красоты посещать можно. Но лучше ходить туда только со своим набором инструментов, который вы потом заберете с собой. Красота требует жертв? Да! Но пусть лучше вы принесёте в жертву своё время и инструменты, но ни в коем случае здоровье», — сказал Михаил Охлопков.

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