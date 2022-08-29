Глава Минздрава Карелии призвал всех вакцинироваться от гриппа

Вакцинация – простой способ профилактики и одно из самых эффективных средств борьбы с осложнениями гриппа, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков напомнил, что в Карелии идет прививочная кампания против гриппа. Привиться можно в поликлиниках по месту жительства и мобильных пунктах.

«Сегодня для вакцинации от гриппа у нас применяется вакцина Ультрикс Квадри. Это четырехвалентная, инактивированная, расщеплённая вакцина. Она представляет собой смесь протективных поверхностных и внутренних антигенов вирусов гриппа типа A (подтипы A (H1N1) и A (H3N2) и типа B (линии Yamagata и линии Victoria) в фосфатно-солевом буферном растворе», - рассказал министр здравоохранения.

Также глава ведомства отметил, что антигенный состав вакцины изменяется каждый год в соответствии с эпидемической ситуацией и рекомендациями ВОЗ.

«Иммунитет вырабатывается в течение 7 суток, заболеть гриппом от вакцины нельзя, - объяснил врач-хирург Михаил Охлопков. - Вакцинация – самый простой способ профилактики и одно из самых эффективных средств борьбы с осложнениями гриппа».