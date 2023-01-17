Глава Минздрава Карелии раскрыл секрет, как сохранить «мужскую» силу после 50 лет

Зрелый возраст для мужчины — это не конец романтических отношений с любимой женщиной, заверил министр здравоохранения Карели Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал, как сохранить мужское здоровье после 50 лет?

По советам министра, путь к этому простой.

• Во-первых, необходимо отказаться от вредных привычек.

• Во-вторых, попробовать вести здоровый образ жизни, давать физические нагрузки в соответствии с возможностями конкретного организма, соблюдать питьевой и пищевой режим.

• В-третьих, ложитесь спать не позднее 22.00. «Это напрямую связано с циркадным ритмом. Если постоянно ложиться спать позже 23 часов ночи и/или вставать позже 7-8 часов утра, рано или поздно у вас появятся необратимые проблемы со здоровьем. Поэтому крайне важно отрегулировать свой распорядок дня, таким образом, чтобы он соответствовал природным ритмам», — объяснил Михаил Охлопков.

• В-четвертых, контролируйте уровень тестостерона, периодически делайте УЗИ простаты.

• Ну и, в-пятых, ешьте больше морепродуктов, орехов, ягод, фруктов и овощей, каш и мёда.

Также, отмечает Михаил Охлопков, сохранить «мужскую» силу на долгие годы мужчина сможет, если между любимым человеком нежные и доверительные отношения. Здоровье мужчины во многом зависит от внимания и любви друг к другу.

«Получая от женщины положительные эмоции и заряд энергии, мужчина всегда будет полон сил и желаний любить женщину. А романтические отношения в зрелом возрасте помогут укрепить нервную систему, снять стрессовую ситуацию и укрепить сердечно-сосудистую систему», — заключил министр Охлопков.