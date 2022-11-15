Глава Минздрава Карелии рассказал, что делать при заражении гриппом

Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков дал советы по лечению гриппа.

По словам министра, при заболевании нужно соблюдать строгий постельный режим. Переносить болезнь на ногах нельзя из-за риска тяжелых осложнений и его высокой заразности гриппа.

«Нельзя идти на работу ни в коем случае, потому что вы можете заразить коллектив, способствуя распространению инфекции дальше. Особенно вредно, когда заболевший принимает противовоспалительные и болеутоляющие средства и выходит на работу. Помните, что даже если вы чувствуете себя относительно хорошо после приёма лекарств, то это не означает, что вы не заражаете других людей дальше», - отметил Михаил Охлопков.

Глава регионального Минздрава обращает особое внимание родителей: «Детей с повышенной, а тем более высокой температурой в школу не отпускайте. Такой ребенок - источник заражения в семье и в организованном коллективе! У детей может быть остаточный кашель, но при этом, если нет температуры и с легкими все хорошо, в школу ходить можно».

Михаил Охлопков советует увеличить объем потребляемой жидкости за счет травяных чаев (с листьями малины, смородины или ромашкой), напитка с лимоном и имбирем, морсов и компотов.

«Эти напитки должны быть с минимальным содержанием сахара. Лучше всего принимать теплую воду. Питание должно быть легким и богатым витаминами. Если нет аппетита, то первые три дня лучше прислушаться к организму, если не хочется, то не есть, но при этом питьё должно быть обильным. Еда во время болезни человека является дополнительной нагрузкой на организм», - рассказал министр.

Советы, чем лечить грипп, читайте здесь.