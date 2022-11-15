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Глава Минздрава Карелии рассказал, что делать при заражении гриппом

Новости. Общество
18:30, 11 Декабря 2022
фото: "Столица на Онего"

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Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков дал советы по лечению гриппа.

По словам министра, при заболевании нужно соблюдать строгий постельный режим. Переносить болезнь на ногах нельзя из-за риска тяжелых осложнений и его высокой заразности гриппа.

«Нельзя идти на работу ни в коем случае, потому что вы можете заразить коллектив, способствуя распространению инфекции дальше. Особенно вредно, когда заболевший принимает противовоспалительные и болеутоляющие средства и выходит на работу. Помните, что даже если вы чувствуете себя относительно хорошо после приёма лекарств, то это не означает, что вы не заражаете других людей дальше», - отметил Михаил Охлопков.

Глава регионального Минздрава обращает особое внимание родителей: «Детей с повышенной, а тем более высокой температурой в школу не отпускайте. Такой ребенок - источник заражения в семье и в организованном коллективе! У детей может быть остаточный кашель, но при этом, если нет температуры и с легкими все хорошо, в школу ходить можно».

Михаил Охлопков советует увеличить объем потребляемой жидкости за счет травяных чаев (с листьями малины, смородины или ромашкой), напитка с лимоном и имбирем, морсов и компотов.

«Эти напитки должны быть с минимальным содержанием сахара. Лучше всего принимать теплую воду. Питание должно быть легким и богатым витаминами. Если нет аппетита, то первые три дня лучше прислушаться к организму, если не хочется, то не есть, но при этом питьё должно быть обильным. Еда во время болезни человека является дополнительной нагрузкой на организм», - рассказал министр.

Советы, чем лечить грипп, читайте здесь.

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