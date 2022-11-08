Глава Минздрава Карелии рассказал, что ждет физиотерапевтическую службу в Муезерской больнице

Физиотерапевтическую службу в Муезерской участковой больнице планируется усовершенствовать, планов на закрытие нет, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.
На своей странице в соцсети глава Минздрава республики Михаил Охлопков опроверг слухи о закрытии физиотерапии в Муезерской участковой больнице.
«У Минздрава Карелии никогда не было таких планов. Наоборот, мы, как и обещали жителям района, совершенствуем эту службу», — заверил Михаил Охлопков.
По словам министра несмотря на то, что физиотерапевтическое оборудование не входит ни в один утвержденный перечень для возможного финансирования, деньги на его приобретение в Минздраве нашли.
«Новая техника для Муезерской участковой больницы приобретена. В поликлинике уже установлены и готовы к использованию массажный стол, аппарат для местной дарсонвализации, аппарат УВЧ, аппарат магнитотерапевтический, аппарат для УЗ-терапии. Все это необходимо для проведения физиотерапевтических процедур», — объяснил Михаил Охлопков.
Физиотерапевтические методики применяются для реабилитации после перенесенных болезней, при отсутствии противопоказаний такое лечение облегчает состояние пациента и ускоряет процесс выздоровления.
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