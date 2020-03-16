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Глава Минздрава Карелии рассказал, как будут спасать медиков от коронавируса

Новости. Общество
17:09, 17 Марта 2020
фото: © Столица на Онего
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Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщил, какие меры принимают власти для защиты здоровья медработников, контактирующих с больными в период пандемии коронавируса.

"Мы провели все превентивные мероприятия. Эту работу мы начали на самом деле уже с начала февраля. Мы провели мониторинг имеющихся у нас запасов. Определенный запас л масок, костюмов для особо опасных инфекций, расходные материалы и перчатки у нас всегда был. Приказом Минздрава Республики Карелия мы обязали наши медицинские организации докупить еще дополнительные материалы", - заявил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на брифинге в правительстве.

Охлопков сообщил, что Заксобрание республики одобрило выделение 40 млн рублей, которые будут направлены на приобретение всего необходимого врачам.

"Мы оттуда будем закупать транспортировочный бокс для больных с коронавирусной инфекцией или с подозрением на коронавирусную инфекцию, расходные материалы, лекарственные препараты. И, кроме этого, уже привезли сегодня тысячу одноразовых костюмов для особо опасных инфекций и где-то около трех тысяч масок для наших медицинских организаций", - сказал Охлопков.

По оценке министра, этих объемов хватит на два-три месяца.

Ранее стало известно, что в Карелии увеличилось количество госпитализированных с подозрением на коронавирус. 

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