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Глава Минздрава Карелии рассказал, как распознать начинающуюся деменцию

Новости. Общество
11:39, 14 Августа 2022
фото: © Артем Геодакян / ТАСС

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Михаил Охлопков рассказал, как начинают проявляться первые признаки деменции.

На своей странице в соцсети министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков отметил, что пресенильные когнитивные расстройства и деменции, как крайняя степень их проявления, сегодня становятся актуальными.

«По статистике ВОЗ, ежегодно во всём мире около 10 млн человек с когнитивными нарушениями достигают степени деменции, более 50 млн человек поставлен этот диагноз. Если верить прогнозам, к 2050 г. до 22% населения планеты будут страдать деменцией. Например, от 20 до 40% пациентов старшего возраста (после 65 лет), пролеченных в нашем Госпитале для ветеранов войн, страдают в той или иной степени когнитивными нарушениями», - написал Михаил Охлопков.

Как проявляются когнитивные расстройства?

- В начальном периоде когнитивные нарушения проявляются излишне негативным восприятием окружающего мира, капризами, преследованием одной и той же цели и бесконечным возвратом к одному и тому же.

- Происходят нарушения в познавательной сфере человека: снижается память, интеллектуальная работоспособность.

Когнитивные функции — это память, речь, умение концентрировать внимание; умение узнавать объекты (взглядом, на слух, на ощупь), умение совершать целенаправленные движения. Нередко страдает какая-то одна сфера когнитивных функций при сохранности других. Такое состояние не сильно мешает адаптации и самостоятельной жизни человека, - в этом случае речь идёт о когнитивных расстройствах. Когда же нарушение происходит в нескольких сферах, а человек становится социально дезадаптированным и зависимым от окружения, то это уже деменция.

- Помимо крайне неприятного факта снижения интеллектуальных способностей человека, это состояние опасно изменением его поведения, которое может стать угрожающим как для самого пациента, так и для окружающих. Более того, по мере прогрессирования заболевания, пациенты становятся зависимыми от ухаживающих лиц, и именно качество ухода определяет продолжительность их жизни.

«Для помощи нашим пожилым гражданам мы создадим в Госпитале для ветеранов войн и в центре паллиативной помощи специальные кабинеты профилактики прекогнитивных нарушений», - пообещал глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

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