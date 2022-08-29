Глава Минздрава Карелии рассказал, как «свирепствует» вариант ковида «Кентавр»

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков поделился мнением о перспективах распространения коронавируса.

Михаил Охлопков заявил, что ковид быстро мутирует. По словам министра, недавно в популяции присутствовал в основном Омикрон, а сегодня известно о нескольких подвидах этого штамма, которые опаснее.

«Беспокойство вызывает суперконтагиозный мутант, который набирает силу в Индии и появляется во многих других странах, включая США. Вариант BA.2.75 может быстро распространяться и обходить иммунитет от вакцин и предыдущей инфекции. Неясно, может ли он вызвать более серьёзное заболевание, чем другие варианты „Омикрона“, включая BA.5», — заявил глава Минздрава Карелии.

Михаил Охлопков считает, что коронавирус никуда не исчезнет и будет приходить волнами.

«В России пока „свирепствует“ вариант „Кентавр“. Подчеркну, что короновирус теперь с нами навсегда и продолжит развиваться волнами. В течение месяца мы можем, вероятно, увидеть рост заболеваемости по экспоненте, что нетипично для обычных сезонных респираторных инфекций. У COVID-19 сезонности нет, и он зависит только от скорости распространения среди уязвимых групп населения, в частности, тех, у кого подходят сроки ревакцинации, или у давно переболевших. От новой волны коронавируса сложнее защититься. По мнению некоторых инфекционистов, маски, респираторы и санитайзеры не помогут, потому что вирус научился преодолевать барьерную защиту», — заявил министр.

По оценке главы карельского Минздрава, лучшей защитой от тяжёлого течения ковида являются вакцинация и ревакцинация, а также социальное дистанцирование.