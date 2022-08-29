890x80
Реклама
Приняты поправки к закону о рекламе
29.08.2022 15:03
Проезд по подтопленному мосту под Петрозаводском восстановлен
02.09.2022 13:37
Петрозаводск простился с погибшим в ходе спецоперации на Украине добровольцем
02.09.2022 14:24

Глава Минздрава Карелии рассказал, как «свирепствует» вариант ковида «Кентавр»

Новости. Общество
09:10, 03 Сентября 2022
фото: © Николай Смирнов / Столица на Онего

Новости партнеров

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков поделился мнением о перспективах распространения коронавируса.

Михаил Охлопков заявил, что ковид быстро мутирует. По словам министра, недавно в популяции присутствовал в основном Омикрон, а сегодня известно о нескольких подвидах этого штамма, которые опаснее.

«Беспокойство вызывает суперконтагиозный мутант, который набирает силу в Индии и появляется во многих других странах, включая США. Вариант BA.2.75 может быстро распространяться и обходить иммунитет от вакцин и предыдущей инфекции. Неясно, может ли он вызвать более серьёзное заболевание, чем другие варианты „Омикрона“, включая BA.5», — заявил глава Минздрава Карелии.

Михаил Охлопков считает, что коронавирус никуда не исчезнет и будет приходить волнами.

«В России пока „свирепствует“ вариант „Кентавр“. Подчеркну, что короновирус теперь с нами навсегда и продолжит развиваться волнами. В течение месяца мы можем, вероятно, увидеть рост заболеваемости по экспоненте, что нетипично для обычных сезонных респираторных инфекций. У COVID-19 сезонности нет, и он зависит только от скорости распространения среди уязвимых групп населения, в частности, тех, у кого подходят сроки ревакцинации, или у давно переболевших. От новой волны коронавируса сложнее защититься. По мнению некоторых инфекционистов, маски, респираторы и санитайзеры не помогут, потому что вирус научился преодолевать барьерную защиту», — заявил министр.

По оценке главы карельского Минздрава, лучшей защитой от тяжёлого течения ковида являются вакцинация и ревакцинация, а также социальное дистанцирование.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.08.2022, 14:45
В последний день лета в Карелии выпадет снег
31.08.2022, 13:37
Начинается разработка нового месторождения в Карелии под эгидой Росатома
28.08.2022, 16:26
Жители Карелии делятся фотографиями масштабной ночной грозы (ФОТО и ВИДЕО)
27.08.2022, 10:52
Стало известно, когда в Карелию нагрянет холодная осень
01.09.2022, 06:40
Тысячи жителей Петрозаводска «зажгли» на концерте группы «Руки вверх», несмотря на непогоду (ФОТО и ВИДЕО)
31.08.2022, 08:05
Пропавший в Петрозаводске мужчина на зеленой иномарке погиб

Чтиво

01.09.2022 10:22
Без политики
Виртуальный мир без ограниченных возможностей
Как специальные компьютерные игры помогают инвалидам в Карелии адаптироваться в реальном мире.
От Цыганской горки до Аллеи Согласия (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18.08.2022 08:00
«Сейчас нужно отстраняться от агрессивных стилей»
17.08.2022 12:37
архив чтиво

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.