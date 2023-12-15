Глава Минздрава Карелии рассказал, как унять распространенный вид боли

Михаил Охлопков объяснил, почему во время бега начинает болеть бок.

На своей странице в соцсети министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал о боли, с которой сталкиваются люди, занимающиеся бегом - о боли в боку.

"Преходящая абдоминальная боль, связанная с физической нагрузкой, — такой медицинский термин используется для подобных жалоб. Эта боль не является в большинстве случаев признаком проблем со здоровьем. Виноваты в этом естественные физиологические причины", - написал глава карельского Минздрава.

Как объяснил Михаил Охлопков, причина заключается в том, что из-за прилива крови во время бега внутренние органы увеличиваются. А в их оболочках расположено большое количество нервных окончаний.

При этом министр заметил, что иногда боль в боку может указывать и на болезни и, если она не проходит после тренировки, надо обратится к врачу.

"Что же делать, чтобы во время пробежки уменьшить вызванный естественными причинами дискомфорт: снизить темп пробежки, не останавливаться резко; легко надавить на область боли на выдохе — это поможет ускорить перераспределение крови по органам; глубоко дышать — дышите с вдохом на два шага, выдохом на один; сделайте несколько глотков воды; чтобы избежать боли в боку, рекомендую кушать не менее, чем за час до тренировки, ограничить потребление жидкости и обязательно разминаться перед бегом", порекомендовал Михаил Охлопков.