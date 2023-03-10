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Глава Минздрава Карелии рассказал, кому на каком этаже лучше жить

Новости. Общество
08:45, 11 Марта 2023
фото: Ирина Меркова/"Столица на Онего"

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Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщил, что этаж, на котором вы живете, напрямую может влиять на ваше соматическое и психическое здоровье.

На своей странице в соцсети министр здравоохранения Михаил Охлопков опубликовал пост, в котором представил различные версии взаимосвязи состояния здоровья человека и места расположения его квартиры на этаже высотного дома.

Так, по словам министра, существует много теорий, в том числе метафизических, которые пытаются объяснить это явление. Например, согласно эзотерике, проживание на первом этаже (при отсутствии подвала) полезно, поскольку человек находится ближе к «чакрам Земли» и получает благоприятную энергию.

«На самом деле, с научной точки зрения и по медицинской практике, жители первых этажей более подвержены заболеваниям лёгочной системы и снижению иммунитета, а те, кто живёт на верхних, – тревожным расстройствам, головным болям и нестабильности артериального давления и сердечного ритма», - написал Михаил Охлопков.

По словам руководителя Минздрава, основными причинами, вызывающими тревожность у взрослых, являются генетические и экологические факторы. Чаще всего этой болезни подвергаются люди с психическими недугами, частыми депрессиями, с историей жестокого обращения в семье или потребления наркотических/психотропных веществ. Кстати, отмечает он, частота суицидов превалирует у психически нездоровых людей, проживающих на верхних этажах.

«Почему же опасно жить на первом и втором этажах? Рядом находятся подвальные помещения, и как следствие грибок и плесень. Навредить может и скопление выхлопных газов с автострады или прогревающиеся двигатели авто у подъездов, а также пыль и испарения от асфальта в жару», - сказал Михаил Охлопков.

При этом, глава ведомства уточнил, что людям, болеющим астмой, не рекомендуется жить на первых и последних этажах, а страдающих клаустрофобией – на верхних, так как поездка в лифте может вызвать паническую атаку.

«Выбирайте этаж с заботой о своём здоровье», - посоветовал министр.

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