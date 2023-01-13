Глава Минздрава Карелии рассказал, кому нельзя купаться в проруби в Крещение

Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков предупредил об опасности крещенских купаний.

В ночь с 18 на 19 января в Петрозаводске и нескольких районах Карелии пройдут крещенские купания. Но медики предупреждают: вместо радости от церковного обряда можно получить серьёзные проблемы со здоровьем. Об этом пишет глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Так, врачи категорически против купания в проруби при наличии хронических и простудных заболеваний, при болезнях сердца и ЖКТ, при диабете, эпилепсии, невритах, гипертонии, аритмии, аллергии на холод и метеозависимости.

Кроме того, купаться в ледяной воде не стоит беременным и кормящим женщинам, людям старше 65 лет и маленьким детям, а также тем, кто недавно перенёс тяжёлое заболевание.

Ранее МЧС Карелии рекомендовало неподготовленным гражданам отказаться от крещенских купаний.