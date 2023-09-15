Глава Минздрава Карелии рассказал о деликатной мужской проблеме

Михаил Охлопков назвал проблему, беспокоящую каждого второго мужчину, и средства для ее профилактики.

Министра здравоохранения Карелии на своей странице в соцсети рассказал о деликатной, но распространенной проблеме, которая беспокоит мужчин. Ведущих определенный образ жизни.

«Ну и геморрой», — расхожее выражение. Не правда ли? В нём есть доля правды во всех смыслах. И если, например, проблемы на работе можно решить, составив чёткий план и структурировав свою деятельность, и эти проблемы не доставляют дискомфорт телу, то реальный геморрой мешает полноценной жизни, лечится либо медикаментами, либо физическими нагрузками», — написал Михаил Охлопков.

По словам главы карельского Минздрава, статистика говорит, что с подобной проблемой сталкивался каждый второй мужчина. Связано это с малоподвижным образом жизни, из-за чего возникает застой в органах малого таза, что и проявляется геморроем.

«Профилактика этой проблемы может быть только одна: активные прогулки, бег, физическая активность (главное, не слишком напрягать мышцы брюшного пресса)», — подчеркнул Михаил Охлопков.