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Глава Минздрава Карелии рассказал о новом штамме коронавируса

Новости. Общество
12:11, 26 Ноября 2021
фото: Николай Смирнов / «Столица на Онего»

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Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков сообщил о появлении нового штамма COVID-19 .

Михаил Охлопков рассказал в соцсети о появлении нового штамма коронавируса в Южной Африке.

«Почти год назад я написал про новый мутационный штамм „Дельта“. Тогда он только появился и многим казалось, что это очень далеко и неправда… Но очень быстро этот штамм добрался и до Карелии. Теперь в Южной Африке выявлен новый, потенциально опасный штамм COVID-19 B.1.1.529. Известно, что новый вариант вируса имеет десятки мутаций в спайковом белке и он высокопатогенный. Специалисты Всемирной организации здравоохранения планируют обсудить, как это отразится на эффективности имеющихся противокоронавирусных вакцин», — сообщил он.

Охлопков заявил, что российская вакцина «Спутник V» доказала свою эффективность против Дельта-штамма и других известных вариантов COVID-19.

«Инфицированных и тяжелых больных среди привитых гораздо меньше, чем среди непривитых. Это факт. Поэтому прошу тех, кто ещё не вакцинировался, сделать это в ближайшее время. Вакцина в прививочных пунктах есть. Возможно, в скором времени нам понадобится иммунитет и к этому новому штамму ковида», — резюмировал министр.

Ранее глава Карелии заявил, что «Спутник V» лучше других вакцин спасает от смерти

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Комментарии

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nae
2021-11-26 14:49:08
Zim, страшнее говоришь? Да еще на порядки(!). Расскажи это тем, кто перенес коронавирус в легкой форме. Это раз. А во-вторых, с вич так не прокатит, тут если подцепил, то до конца дней. А у страха, как говорится, глаза велики.
Zim
2021-11-26 15:17:35
nae, от какой болезни умирает сегодня больше людей, от спида, или ковида? Какими больными забиты реанимации больниц всего мира? Какая болезнь сегодня приносит еще такой ущерб мировой экономике, как ковид? Из-за какой болезни в мире есть еще такие ограничения, как из-за ковида? Нужно продолжать?
Думаете все это скоро закончится? А может, если посмотреть на развитие ситуации в динамике, можно придти к к выводу, что в дальнейшем все будет только хуже?
Бриг
2021-11-26 14:37:35
Лечил бы лучше людей , есть кому в регионе про все вещать .
Zim
2021-11-26 13:47:45
«Более высокая эффективность ограничений и социального дистанцирования не только уменьшает количество заразившихся и снижает смертность, но и уменьшает вероятность появления резистентного к вакцинам штамма.
Если мы вакцинируем людей медленно, заразившихся будет больше — и, тем самым, вероятность появления новых опасных штаммов будет выше.
Уменьшение количества инфицированных не просто спасает людям жизни и разгружает больницы, но также вычищает потенциально опасные варианты из популяции.»
nae
2021-11-26 13:06:18
Если вы рассчитывали, что соблюдая антиковидные меры, делая прививку и сидя на локдауне победите вирус, вас ждет разочарование. Волшебное словосочетание "новый штамм" сводит на нет, нивелирует предыдущие усилия по борьбе с болезнью. А значит маски не куда не денутся. Несмотря на не очевидную пользу вакцинации, прививать будут всех (зря что ли столько сил и денег на вакцину потратили?). Борьба будет только усиливаться, ограничения ужесточаться, напряжение в обществе нарастать.
кир
2021-11-26 14:26:35
nae, прав, а что делать?
Саныч
2021-11-26 13:44:16
nae, у тебя есть медицинское образование или ты пива на диване глотнул?
кир
2021-11-26 14:28:04
Саныч, он на работе и пишет в обед, а не как Лео. :)
Zim
2021-11-26 13:31:03
nae, и что?
nae
2021-11-26 13:43:02
Zim, как известно, если лечить насморк, он пройдет за семь дней, а если не лечить, то за неделю. Вот что.
Zim
2021-11-26 14:13:41
nae, может стоит немного подумать и тогда станет очевидным, что коронавирус, это на порядки (!) страшнее?
nae
2021-11-26 14:03:38
Zim, а что вич? Он уже на одной ступени с коронавирусом что ли?
Zim
2021-11-26 13:50:43
nae, а ВИЧ?
кир
2021-11-26 12:39:31
Так то так, всё верно. Но большая часть населения не будет желать прививки. :)
Zim
2021-11-26 12:37:14
«Самая высокая вероятность появления устойчивого к антителам штамма возникает тогда, когда с помощью вакцинации достигнут порог коллективного иммунитета, а ограничения (NPI) ослаблены или неэффективны
Если вы хотите помешать возникновению штаммов, от которых не защитят вакцины, — прививайтесь и по-прежнему соблюдайте осторожность. Избегайте закрытых помещений с плохой вентиляцией; общайтесь с друзьями, особенно непривитыми, на воздухе; соблюдайте дистанцию — и носите маски там, где это необходимо.»
АК
2021-11-26 12:23:27
"Но очень быстро этот штамм добрался и до Карелии"
А в этом виноваты местные никуда не выезжающие непривитые???
Zim
2021-11-26 12:31:40
АК, «А что, кто-то это утверждал?
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