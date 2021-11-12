Глава Минздрава Карелии рассказал о новом штамме коронавируса

Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков сообщил о появлении нового штамма COVID-19 .

Михаил Охлопков рассказал в соцсети о появлении нового штамма коронавируса в Южной Африке.

«Почти год назад я написал про новый мутационный штамм „Дельта“. Тогда он только появился и многим казалось, что это очень далеко и неправда… Но очень быстро этот штамм добрался и до Карелии. Теперь в Южной Африке выявлен новый, потенциально опасный штамм COVID-19 B.1.1.529. Известно, что новый вариант вируса имеет десятки мутаций в спайковом белке и он высокопатогенный. Специалисты Всемирной организации здравоохранения планируют обсудить, как это отразится на эффективности имеющихся противокоронавирусных вакцин», — сообщил он.

Охлопков заявил, что российская вакцина «Спутник V» доказала свою эффективность против Дельта-штамма и других известных вариантов COVID-19.

«Инфицированных и тяжелых больных среди привитых гораздо меньше, чем среди непривитых. Это факт. Поэтому прошу тех, кто ещё не вакцинировался, сделать это в ближайшее время. Вакцина в прививочных пунктах есть. Возможно, в скором времени нам понадобится иммунитет и к этому новому штамму ковида», — резюмировал министр.

Ранее глава Карелии заявил, что «Спутник V» лучше других вакцин спасает от смерти