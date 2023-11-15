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Глава Минздрава Карелии рассказал о поступлении новой партии оборудования в республиканский онкодиспансер

Новости. Общество
09:25, 17 Ноября 2023
фото: Михаил Охлопков / VK

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Михаил Охлопков рассказал о реализации региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями в Республике Карелия»

Еще одна партия оборудования в этом году поступила в Республиканский онкологический диспансер по региональной программе «Борьба с онкологическими заболеваниями в Республике Карелия», сообщил в личном профиле глава республиканского Минздрава.

По словам Михаила Охлопкова, хирургическая служба пополнилась аппаратом для проведения радиочастотной внутритканевой термоабляции и электрохирургическими блоками.

С помощью нового оборудования существенно расширяются методики хирургического лечения, их безопасность. Уменьшается количество послеоперационных осложнений.

«Так, при использовании аппарата для проведения радиочастотной внутритканевой термоабляции микроволновое излучение радиочастотного спектра беспрепятственно проникает в любые ткани организма, которые могут быть нагреты до очень высоких температур, что позволяет лечить крупные опухолевые образования, существенно сократить операционное время и себестоимость манипуляции», — подчеркнул министр.

Он отметил, что использование современных электрохирургических блоков обеспечивает подачу радиочастотной энергии для выполнения монополярных и биполярных электрохирургических манипуляций.

«Оснащение онкологической службы продолжим и в следующем году», — заявил Охлопков.

Глава Минздрава Карелии напомнил, что благодаря национальному проекту «Здравоохранение» с 2019 года в Республиканский онкодиспансер приобрели более 100 единиц новой техники, в том числе специализированный мультиспиральный компьютерный томограф, цифровой маммограф со стереотаксической пункционной приставкой, МРТ, современное эндоскопическое, ультразвуковое и лабораторное оборудование.

«В 2023 году онкодиспансер получил 13 единиц оборудования, кроме упомянутых выше, это автоматические биохимический и гематологический анализаторы, микроскопы, переносной УЗИ-аппарат», — написал Михаил Охлопков.

 
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