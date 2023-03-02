Глава Минздрава Карелии рассказал о самом дорогом случае оказания медпомощи в республике

Самое дорогое лечение было проведено пациентке Республиканской больнице им. В.А. Баранова, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков отметил, что Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Карелии рассказал о самом дорогостоящем случае оказанной в 2022 году медицинской помощи.

«Из средств ОМС Республиканской больнице им. В.А. Баранова оплачено лечение пациента с помощью аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Лечение бесплатное для больного, но тариф этого случая стоит 1,2 млн руб., которые перечислены в больницу, - объяснил Михаил Охлопков. - Аппарат ЭКМО иначе называют искусственными легкими и сердцем. Он применяется для поддержания жизни человека, временной замены функций собственных органов пациента, чтобы дать возможность организму справиться с возникшим тяжелым состоянием. ЭКМО используют в кардиологии при острой сердечной недостаточности и для поддержания жизнедеятельности организма путем искусственного насыщения кислородом».

Министр отметил, что ЭКМО широко применялся во всех регионах России уже с начала 2000 года, а в Карелии такого оборудования не было. Для Республиканской больницы им. В.А. Баранова этот аппарат приобретен только в 2019 году благодаря поддержке инициативы главой республики Артуром Олеговичем Парфенчиковым.

Сегодня, по словам главы Минздрава Карелии, у нас уже два таких аппарата: второй – в Республиканской инфекционной больнице.