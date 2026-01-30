Глава Минздрава Карелии рассказал о состоянии мальчика, пострадавшего в страшном ДТП на трассе «Кола»

В результате аварии оба родителя 7-летнего мальчика, жители Карелии, погибли.
— По информации коллег, состояние пострадавшего ребёнка относительно стабильное. Его транспортируют в ЛОГБУЗ «Детская клиническая больница», — написал Михаил Охлопков.
Напомним, авария произошла в пятницу, 30 января около 15:45 на 182 км автомобильной дороги Р-21 «Кола» в Лодейнопольском районе Ленинградской области.
Ранее Михаил Охлопков сообщал, что 7-летний ребёнок находился в крайне тяжёлом состоянии за счёт ЗЧМТ, отёка головного мозга в больнице Лодейного Поля.
Как только стало известно о трагедии, вышел на председателя комитета по здравоохранению Ленинградской области Жаркова Александра Вячеславовича. Весь процесс лечения взят нами на контроль.
По факту ДТП прокуратура Лодейнопольского района проводит проверку. Сотрудники ведомства изучают все обстоятельства трагедии.