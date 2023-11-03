Глава Минздрава Карелии рассказал об одном из самых распространенных мужских заболеваний

В России на долю этого заболевания в структуре амбулаторного приёма уролога приходится 17% обращений.

Как на своей странице в социальной сети рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, простатит – это одно из самых распространенных урологических заболеваний у мужчин.



Принято считать, что после 30 лет простатитом страдает 30% мужчин, после 40 - 40%, после 50 - 50%. Хронический простатит - это наиболее частая причина обращений в поликлинику мужчин моложе 50 лет. Около 10% всего мужского населения отмечали симптомы хотя бы один раз на протяжении всей жизни.



Мировая распространенность хронического простатита примерно 7,1%. В России на долю этого заболевания в структуре амбулаторного приема уролога приходится 17% обращений. При этом реальная заболеваемость намного выше зарегистрированной, это объясняется особенностями диагностики и возможностью протекания заболевания в скрытом виде.



На развитие простатита влияют такие факторы:



• Переохлаждение.



• Сидячий образ жизни.



• Хронические соматические заболевания (сахарный диабет, гипертоническая болезнь).



• Очаги фокальной, перифокальной инфекции (риниты, тонзиллиты, стоматиты).



• Персистирующие урогенитальные инфекции (хламидиоз, трихомоноз, вирус герпеса).



• Стрессы, бессонница, синдром хронической усталости.



• Понижение иммунитета в связи с перенесенной болезнью, оперативным вмешательством, эмоциональным напряжением.



• Вредные привычки: алкоголь, курение, крепкий кофе.



• Профессиональные травмы промежности водителей автомобилей, спортсменов, работников вредных производств.



• Беспорядочная половая жизнь, прерванный половой акт, лишенное чувственности соитие с неполной эякуляцией, длительное отсутствие близости (низкая потребность в сперме ведет к застою в железе).



При простатите министр советует:



1. Уменьшить потребление животных жиров. Отдавайте предпочтение нежирным блюдам, это позволит понизить уровень холестерина в крови. Образование в сосудах холестериновых «бляшек» приводит к нарушению кровоснабжения малого таза и, как следствие, к застойному простатиту.



2. Употреблять в пищу продукты с цинком. Включите в повседневный рацион морепродукты, тыквенные семечки, сырые овощи и другие продукты, в которых содержится цинк. Этот микроэлемент необходим для поддержания здоровья предстательной железы. При недостатке цинка в организме риск заболеть простатитом увеличивается.



3. Включить в рацион лук и чеснок. Постарайтесь употреблять в пищу эти продукты в свежем виде. Лук и чеснок оказывают благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему, улучшают кровоснабжение, обладают антипаразитарным действием, способствуют лучшей сопротивляемости организма инфекциям.