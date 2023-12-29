Глава Минздрава Карелии рассказал об уникальной особенности региона

В Карелии за минувший год заработали 2 ФАПа и 2 врачебные амбулатории.

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков, подводя итоги 2023 года, рассказал о строительстве в республике фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий.

«В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения ФАПы построены в поселке Лахколампи Суоярвского округа и поселке Энгозеро Лоухского района, врачебные амбулатории — в поселке Чална Пряжинского района и в микрорайоне Петрозаводска Соломенное», — написал министр.

По словам Михаила Охлопкова, все построенные ФАПы и ВА оснащены современным медицинским оборудованием и мебелью. Всего же за минувшие три года в республике были построены 14 ФАПов и 4 ВА.

«Карелия — единственный регион, где на 100% выполняются мероприятия программы модернизации первичного звена здравоохранения за все годы ее реализации», — отметил уникальную особенность региона министр.