Глава Минздрава Карелии рассказал, сколько можно выпить за Старый Новый год

Министр здравоохранения республики дал ответы на самые популярные «праздничные» вопросы, касающиеся употребления алкоголя.

В преддверии Старого Нового года Михаил Охлопков разъяснил жителям Карелии опасность праздничных застолий, ответив на самые популярные вопросы.

Сколько можно выпить без вреда для здоровья?

— Нисколько. Безопасной дозы алкоголя в принципе не существует, кто бы что ни говорил. Содержащийся в спиртном этанол токсичен для организма в любом объеме, потому что при его переработке в печени образуется ацетальдегид — канцерогенное вещество, способное поражать все органы и ткани.

А как же шампанское? Оно ведь не очень крепкое!

— Любой газированный алкоголь (как и алкоголь, разбавленный другими газированными напитками) скрывает серьезный подвох: содержащийся в нем углекислый газ ускоряет всасывание этанола. То есть опьянение наступает быстрее и сильнее. Даже если градус напитка не высокий.

Говорят, лучше выбрать закуску пожирнее. Это правда?

— Нет, совсем наоборот. Сочетание алкоголя с жирной пищей (сало, жирная рыба, жирное мясо) может навредить вам. Дело в том, что этанол вызывает спазм общего для печени и поджелудочной железы протока, по которому эти органы выделяют желчь и ферменты. Что получается: жирная пища стимулирует выброс желчи и поджелудочного сока, а проток под влиянием этанола перекрыт. Это может спровоцировать приступ панкреатита, холецистита, печеночную колику. Особенно если у вас уже есть проблемы с печенью или поджелудочной. Вряд ли кому-то хочется из-за праздничного стола попасть на стол хирурга.

Как можно быстро протрезветь?

— Никак. Вы не можете повлиять на процесс переработки этанола в печени или уменьшить его содержание в крови. Кофе и энергетики тоже не помогут: на концентрацию этанола в организме они никак не влияют, зато заметно увеличивают нагрузку на сердце, особенно если с ним уже есть проблемы.