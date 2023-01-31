Глава Минздрава Карелии рассказал, в какие районы придет современная медицинская помощь

В этом году в Карелии будут построены 9 фельдшерско-акушерских пунктов и 2 врачебные амбулатории.
Об этом на своей странице в соцсети сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.
В 2023 году по программе модернизации первичного звена здравоохранения в Карелии будут построены:
Фельдшерско-акушерские пункты
- Суоярвский район: п. Лахколампи. Будет обслуживать более 600 человек.
- Кондопожский район: п. Кедрозеро. Будет обслуживать более 200 человек.
- Лоухский район: п. Сосновый (более 300 человек) и п. Энгозеро (более 400 человек).
- Кемский район: п. Кузема (более 300 человек) и п. Панозеро (более 200 человек).
- Беломорский район: с. Колежма (более 120 человек), п. Новое Машезеро (более 280 человек) и п. Вирандозеро (более 305 человек).
Врачебные амбулатории
- Пряжинский район: п. Чална (более 3000 человек).
- г. Петрозаводск: Соломенное (более 400 человек).
Все здания строятся по современным технологиям из карельских материалов и оснащаются «под ключ» оборудованием.
Глава Минздрава напомнил, что в этом году уже открыли четыре ФАПа и врачебную амбулаторию.
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