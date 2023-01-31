Глава Минздрава Карелии рассказал, в какие районы придет современная медицинская помощь

В этом году в Карелии будут построены 9 фельдшерско-акушерских пунктов и 2 врачебные амбулатории.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

В 2023 году по программе модернизации первичного звена здравоохранения в Карелии будут построены:

Фельдшерско-акушерские пункты

- Суоярвский район: п. Лахколампи. Будет обслуживать более 600 человек.

- Кондопожский район: п. Кедрозеро. Будет обслуживать более 200 человек.

- Лоухский район: п. Сосновый (более 300 человек) и п. Энгозеро (более 400 человек).

- Кемский район: п. Кузема (более 300 человек) и п. Панозеро (более 200 человек).

- Беломорский район: с. Колежма (более 120 человек), п. Новое Машезеро (более 280 человек) и п. Вирандозеро (более 305 человек).

Врачебные амбулатории

- Пряжинский район: п. Чална (более 3000 человек).

- г. Петрозаводск: Соломенное (более 400 человек).

Все здания строятся по современным технологиям из карельских материалов и оснащаются «под ключ» оборудованием.

Глава Минздрава напомнил, что в этом году уже открыли четыре ФАПа и врачебную амбулаторию.