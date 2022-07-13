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Глава Минздрава Карелии развеял слухи о тайне 9-го этажа общежития медколледжа в Петрозаводске

Новости. Общество
11:22, 20 Июля 2022
фото: © Яндекс.Карты

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Министр здравоохранения республики рассказал, почему девятый этаж общежития петрозаводского медицинского колледжа был закрыт в течение нескольких лет.

Долгие годы девятый этаж общежития на улице Московская в Петрозаводске не был заселен. Помещения пустовали и не использовались по назначению. В студенческой среде даже ходила байка о «тайне девятого этажа». Об этом пишет глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

«Время развеять пелену слухов пришло. Уже в сентябре первые жильцы заедут на этаж. Это стало возможно благодаря новой насосной станции. Мощностей старого насоса не хватало, чтобы поднять воду на необходимую высоту. Теперь давление будет одинаковым на любом этаже общежития. В здании общежития произведена замена инженерных сетей. Готовим к введению в эксплуатацию и новый лифт, чтобы с ветерком можно было домчаться с тяжёлыми сумками при переезде», — пишет министр.

Михаил Охлопков пообещал, что ремонт общежития будет продолжен. В планах Минздрава заменить все коммуникации, привести в порядок комнаты и обновить фойе.

Ранее сообщалось, аккредитационно-симуляционный центр для студентов медколледжа готовится к открытию в Петрозаводске.

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